Polisin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

30.10.2023 tarihinde, 04:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Rıfat SEVİNDİK’e ait ikametgahın ön bahçesinde park halinde bulunan NV 245 plakalı van araçta, tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen yangın sonucu, bahse konu aracın ön kısmı, motor bölümü, iç göğüs bölümü, ön koltukları ve iç tavan döşemesi tamamen, arka ksımı ise kısmen yanarak zarar görmüştü.

Olayla ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, meçhul şahıs/lar tarafından muhtemelen yanıcı madde kullanılarak ateşe verilmek suretiyle, bahse konu aracın kasti hasara uğratıldığı tespit edilmiş olup, meselede zanlı olarak görülen İ.Ö.(E-36) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

