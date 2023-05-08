Meclis’te, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşma (Onay) Yasa Tasarısı” görüşülmesi sırasında yapılan oylama sonrası tartışma yaşandı.

Oylama sırasında Meclis Genel Kurulunda bulunan hükümet ile muhalefet partilerinin oylarını sayan Meclis Başkanı Zorlu Töre, oylama sonucunu “oyçokluğu ile kabul edildi” diye duyurması üzerine muhalefet milletvekilleri itiraz etti.

Şahali, bunun üzerine söz alarak, hekimleri, çalışanları tedirgin eden yasa tasarısının ivedilik oylamasında hükümetin yetersiz kaldığını, oylama sonucunun yanlış ilan edildiğini kaydetti ve Töre’yi yanlıştan dönmeye çağırdı. Muhalefetin oylamada hazır olduğunu ifade eden Şahali, oylama yapıldığını ve hükümetin Meclis’te olmadığını kaydetti, “Meclis’i daha fazla küçük düşürmeyin, saygınlığını düşürmeyin, işinizi ciddiyetle ele alın” dedi.

UBP Milletvekili Özdemir Berova da, yasanın ivediliği ile ilgili değil üçüncü görüşmesi için oylama yapıldığını ifade ederek, tekrar oylama yapılması gerektiğini söyledi.

Tartışmalar devam ederken Meclis Başkanı Töre, yeniden oylama yaptı ve yasa tasarısının oyçokluğu ile kabul edildiğini söylemesi üzerine tartışma daha da yükseldi. Bunun üzerine Töre, yasa tasarısının üçüncü görüşmesinin reddedildiğini söyledi.

Danışma Kurulu kararıyla Dernekler Değişiklik Yasa Tasarısı 15 Mayıs pazartesine ertelendi.