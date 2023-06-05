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Bu sırada söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, "hangi Avrupa ülkesinde haller Devlet tarafından kurulur?" diye sordu. Şahali, AB düzenlemelerine aykırı bir maddenin görüşüldüğünü dile getirdi.



"Hali hazırda çalışan belediye halleri vardır. Bu yasa değişikliği geçtiği andan itibaren ortada yasal olarak faaliyet gösterecek olan bir hal kalmayacak. Hal Yasası olmadan bir halin tam randımanlı çalışmasını beklemek mümkün değildir" diyen Şahali, devletin kuracağı ilk halin hayata geçene kadar, belediyelerin halleri kurmasına devam edilmesi gerektiğini kaydetti.

Şahali, partisinin ivedilik önerisine red oyu vereceğini kaydetti.

Amcaoğlu: Hal kurulması için yakın zamanda ihaleye çıkılacak

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Meclis Genel Kurulu'nda Hal Yasası ile ilgili eleştirilere yanıt verdi.

11-12 yıllık bir serüvenden sonra Hal Yasası'nın geçtiğini anımsatan Amcaoğlu, şu an faaliyet gösteren hallerin kapatılmayacağını söyledi.

Amcaoğlu, şöyle devam etti:

"Hal Yasası sizin de oylarınızla geçen bir yasadır. Yasa, şu anki haller için içinde hiçbir anomali barındırmamaktadır. Bizim konumuz hem kıymet ve tartı ücretinin hem de devletin ihaleye çıkıp çalıştıracağı hallerdir. Yakın zamanda ihaleye çıkacağız."