Canlı Aktarım - GÜNDEM KIBRIS

Bugün açıklananan yıllık hayat pahalılığı ile ilgili konuşan Barçın, yüzde 34 olarak öngörülen ikinci dönem hayat pahalılığının beklenenden fazla çıktığını belirterek, Maliye'nin üzerine ek yük bindiğine vurgu yaptı, 'kapatın burayı gidelim' dedi.

Türkiye'de hayat pahalılığının daha az miktarda çıktığını ve alınması gereken önlemlerin alınmadığını dile getiren Barçın, Hükümeti 'ön görüsüzlükle' suçladı.

Konuşmasında geçmişte Hayat pahalılığının dondurulduğunu hatırlatan Barçın'a, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve UBP Milletvekili Özdemir Berova tepki gösterdi.

Barçın, geçmişte hayat pahalılığını Ersin Tatar'ın dondurduğunu ve asgari ücrete artış yapmadığını söylerken, Berova, bunu CTP hükümetinin yaptığını kaydetti.

'Siz tarihte kara bir lekesiniz' diye Meclis kürsüsünden isyan eden Barçın'a müdahale, Meclis Başkanı Zorlu Töre'den geldi.

