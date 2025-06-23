Genel Kurul'da "Gümrük ve İstihsal (Değişiklik) Yasa Tasarısı", "İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal (Değişiklik) Yasa Tasarısı" ile "Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Önerisi" ele alınarak oy çokluğuyla Meclis'ten geçti.

Şahiner

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda ele alınan Gümrük ve İstihsal (Değişiklik) Yasa Tasarısı üzerine söz alan CTP Milletvekili Salahi Şahiner, antrepolardan vergisiz satış mağazalarına aktarılan yabancı mallar konusuna değinerek, yüzde 10’luk vergiyi yüz kat azaltacak bir karar alındığını söyledi. Şahiner, bunun Maliye’ye zararının çok büyük olduğunu kaydetti.

Erhürman

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise, bugün olan biteni hayretler içerisinde izlediklerini kaydetti. Bir tüzük çıkarıldığını ve bu tüzüğün yürürlükteki yasaya aykırı olduğunu dile getiren Erhürman, “Madem tüzük yasaya aykırıdır. Yasayı değiştirip, tüzüğe uyduralım deniliyor” diye konuştu.

Yapılan şeyin saçma olduğunu ifade eden Erhürman, “Neyin inadıdır bu?” diye sordu. Bu tüzüğün bir dayanağı olmadığını söyleyen Erhürman, “Önce tüzüğü kaldırın” diyerek, tüzüğün yasaya uygun şekilde getirilmesini istedi.

Erhürman, aksi durumda bunun hukuk alemine yepyeni, tuhaf alışkanlık getirmek anlamına geleceğini belirtti.

Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova ise eleştirileri yanıtladı. Salahi Şahiner’in bahsettiği konuya değinen Berova, Ercan Havalimanı özelleştirilmesine çıkıldıktan sonra duty free satış yapanların ödedikleri kiranın yarısının devletin haznesine girdiğini söyledi. Bu çerçevede yüzde 10’luk verginin yüzde 0’a çekildiğini dile getiren Berova, yüzde sıfırın yasaya uygun olmadığını belirterek, bunun yasaya uygun hale getirilerek, binde bire çıkarıldığını kaydetti.

Devrim Barçın’ın yol ruhsatlarıyla ilgili açıklamasına teşekkür eden Berova, yüzde altı buçukluk artışın ifade edilmesinin anlamlı olduğunu belirtti.

Gümrük ve İstihsal Yasası’nın 2006 yılında yürürlüğe girdiğini ifade eden Berova, cetvellerin, yeni Türk lirası cinsinden oluşturulduğunu kaydetti. 2009 yılında yeni Türk lirasının tedavülden kalkıp, Türk lirasına geçildiğini dile getiren Berova, o günden bugüne hükümetlerin bununla ilgili düzenleme yapmadığını belirtti.

İlgili tüzük yürürlükten kalkarsa daha büyük bir kaos ve karmaşa ortaya çıkacağını belirten Bakan Berova, gerekli düzenlemeyi yapacaklarını söyledi. Bir hata olduğunu ancak mağdur olan kesim olmadığını ifade eden Berova, makul olan ücretlerin yasa ve tüzüğün içerisinde yer aldığını kaydetti.

Madde madde görüşülmesinin ardından Gümrük ve İstihsal (Değişiklik) Yasa Tasarısı 27 kabul, 9 ret olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal (Değişiklik) Yasa Tasarısı onaylandı

Genel Kurul’da daha sonra İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine geçildi.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Sunat Atun, komitenin tasarıya ilişkin raporunu okudu.

Tasarı madde madde görüşülmesinin ardından oy çokluğuyla onaylandı.

Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Önerisi Meclis’ten geçti

Genel Kurul’da daha sonra Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Önerisi de ele alındı. İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Sunat Atun, komitenin öneriye ilişkin raporunu sundu.

Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın öneri üzerine söz aldı. Sosyal konut noktasında ülkenin ihtiyacının büyük olduğunu ifade eden Barçın, “Önceliğimiz sosyal konutların bir an önce yapılabilmesi” diyerek, bu yasayla bunun yapılamayacağını söyledi.

“Kaybeden vatandaş olacaktır” dediklerini hatırlatan Barçın, “Bizim derdimiz Dursun Beyi yerden yere vurmak değil, vatandaşın sosyal konut sahibi olabilmesidir” diye konuştu.

Güzelyurt’taki temelin göstermelik atıldığını ileri süren Barçın, “Bu yasayı şimdi geçirin yarın sosyal konutları yine yapamayacaksınız” dedi. Barçın, ülkenin müteahhidinin şeffaf şekilde teklif verip, konutların yapılmasının hedef olması gerektiğini kaydetti.

Kooperatifin üyesinin şirket değil gerçek kişi olması gerektiğini söyleyen Barçın, Müteahhitler Birliği’ne ise gerçek kişinin üye olamadığına dikkat çekti. “Müteahhitler Birliği üyesi tek bir kişi bile kooperatife üye olamıyorsa bu yasanın anlamı ne?” diyen soran Barçın, bir tane kooperatif olmadan sosyal konutların nasıl yapılacağı sorusunu sordu.

Oğuz

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ise, “Biz de hukuka, yasalara uygun olsun istiyoruz” diyerek, ihalesiz olarak değil kooperatifin bir teklif vereceğini, teklifi maliyet biriminin değerlendireceğini söyledi. Oğuz, yanlış algı yapıldığını, iş yapmak isteyenin de baltalandığını dile getirdi.

Şirketlerin kooperatife üye olduğunu, inşaat şirketlerinin kendi yönetim kurullarından belirlediği bir kişinin hissedar olduğunu ifade eden Oğuz, “Biz sosyal konuta çıkarken birilerine hayal satmadık, gerçekleri söyledik” dedi.

"Bir niyet var, bu niyetle ilgili kurgular yapılmış” diye konuşan Bakan Oğuz, her şeyin yasalara uygun yapıldığını kaydetti. Güzelyurt’tan sonra Alayköy’le ilgili çalışmaların yapıldığını dile getiren Oğuz, “Hayal satarsak, sandıkta da görürüz” dedi.

Bir soru üzerine Oğuz, kırsal kesimle ilgili parselasyon çalışmalarının yapıldığını, şehirciliğe gönderildiğini ifade etti.

Bakan Oğuz, Güzelyurt, Alayköy, Dipkarpaz, Gazimağusa, İskele, Girne, Lefkoşa’nın doğu tarafı ve Mesarya ile ilgili planlamaların süreç dahilinde olacağını dile getirdi.

Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu yerinden söz alarak, kurulan sistemin CTP Milletvekili Fikri Toros’un söylediği gibi kooperatif değil konsorsiyum olduğunu belirtti.

Sosyal konuta çok fazla ihtiyaç olduğunu dile getiren Tosunoğlu, öneri bu şekilde geçerse komplikasyonların olabileceği uyarısında bulundu.

Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın yeniden söz alarak, önerinin komiteye geri çekilmesini istedi.

Müteahhitler Birliği’ne tüzel kişiler, kooperatife gerçek kişilerin üye olabileceğini yineleyen Barçın, “Müteahhitler Birliği’ne üye olan bir tane şirket kooperatife üye olamaz… Geçirin gitsin yine yapamayacaksınız” diye konuştu.

Kooperatifin üye listelerinin hepsinin gerçek kişi olduğunu ve Müteahhitler Birliği üyesi olmadığını ifade eden Barçın, “Bunun cevabını verebiliyor musunuz? Yasa geçtiğinde bu konutları bu kooperatife nasıl yaptıracaksınız?” diye sordu.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ise yerinden söz alarak, Kooperatif Şirketler Mukayyidinin görüşünü aldıklarını söyledi.

Baybars

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars da, dar gelirli vatandaşın ev sahibi yapılmasının Meclis’in ana isteği olduğunu kaydetti. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş tarafından konutların yapılmasını anladıklarını dile getiren Baybars, işleyişin nasıl olacağını cevabının ise verilmediğini söyledi.

Piyasada adil ve haksız rekabete düşmeyecek sistem yaratılamayacağını dile getiren Baybars, kooperatife üye olmayan ve üye olmak istemeyen tüm müteahhitlerin ihaleye katılmasına engel olunduğunu kaydetti.

Baybars, adil ve rekabete uygun sistemin dışına çıkılacağı endişeleri olduğunu ifade etti.

Oğuz

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ise yerinden, “Adrese teslim veya birilerinin menfaat sağlanması” eleştirilerine yanıt vererek, bir maliyet belirleme kurulu ve bunun içerisinde devletin bütün yetkili birimlerinin olduğunu kaydetti. Oğuz, “Yasanın içerisinde belirtilen kıstasların dışında bir fiyat verme durumu söz konusu değil” dedi.

Madde madde görüşülmesinin sonrasında yasa önerisi oy çokluğuyla kabul edildi.

-Ek sunuş

Mecliste ardından ek sunuş yapılarak, İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal (Değişiklik) Yasa Önerisinin, komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi ele alındı.

Oğuz

Muhalefetin izahat talebi üzerine söz alan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, sit alanı ilan edilerek, gerçek hak sahiplerinin mağdur olduğu konusunda talepler olduğunu belirterek, hak sahiplerinin mağduriyetinin giderilmesi için yasanın 1995’ten 2005’e çekilmesi söz konusu olduğunu söyledi.

Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali de söz alarak, yasanın, tarih değişikliğiyle ilgili kısmına olumlu baktıklarını ancak statüler konusunda detaylı bir çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

Komiteye envanterin sunulmasının hayati önemde olduğunu kaydeden Şahali, yasa önerisine ilk nazarda oylarının olumlu olacağını belirtti.

Ardından tezkere oy birliğiyle kabul edildi.