Bu çerçevede CTP Milletvekili Salahi Şahiner güncel konuşma istemiyle söz alarak “Deniz Limanlarının Özelleştirilmesi Konusundaki Mali Tutarsızlıklar” konulu güncel konuşma yaptı.

Deniz limanlarının özelleştirilmesiyle ilgili süreçten bahseden Şahiner, ülkedeki özelleştirmelerin Özelleştirme Yasası’na göre yapıldığını belirtti.

Deniz limanlarının özelleştirilmesiyle ilgili 2023’te ön rapor çıktığını aktaran Şahiner, ithal ve ihraç edilecek tüm ürünlerin bir limandan geçeceğini söyledi. Özelleştirmede esas hedefin kamu yararı, yerli istihdamı olması gerektiğini kaydeden Şahiner, amacın özelleştirmeyi gerçekleştirecek şirketin yararı olmaması gerektiğini belirtti.

2023 yılında yapılan ön raporu okuyan Şahiner, bu ön rapora göre yapılacak olan yeni yük limanının ve yapılması gereken işlerin maliyetinin yüz milyonlarca dolar olduğunu söyledi. “Bu ön rapora göre bu ihale bitmez” diyen Şahiner, devletin özelleştirme sonucu özel şirkete devredeceği gelirleri saydı.

Şahiner, ön raporun gözden geçirilmesi gerektiğini, bu özelleştirmenin ülke ticaretine pahalılığı getireceğini belirtti.

-Arıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, söz alarak Salahi Şahiner’e yanıt verdi. Evden eve fiber projesinden bahseden Arıklı, Türk Telekom’un bunu en geç bir yıl içinde bitireceğini söylediğini kaydetti.

Limanlar konusunda Salahi Şahiner’in söylediklerine katıldığını belirten Arıklı, kendilerine iletilen rapor doğrultusunda çalışmalar yapıldığını söyledi.

Özelleştirilecek diye limanlara yatırım yapmadıklarını belirten Arıklı, Gazimağusa Limanı’nda rıhtımın çökmek üzere olduğunu belirtti.

Şahiner yerinden söz alarak Türk Telekom ile yapılan pazarlıkları sordu. Arıklı, “Türk Telekom ile herhangi bir pazarlık yapmadık.” dedi. Arıklı, Türk Telekom’un perşembe günü ülkeye geleceğini, konuşulunca detayları paylaşacağını belirtti. Şahiner yeniden söz alarak, bir yılda Türk Telekom’un ülkeye fiber döşeyemeyeceğini söyledi.