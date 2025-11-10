-CANLI AKTARIM / Pelin Yükselay

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Sabıka Kaydının Silinmesi Yasa Önerisi’ni görüştü. Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Yasemin Öztürk, birçok kişinin bu yasayı beklediğine vurgu yaptı.

Öztürk: Birçok insan bu yasayı bekliyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yasama öncelikli olmak üzere denetim göreviyle birlikte saat 14.15’de toplandı.

Genel Kurul ilk olarak, Sabıka Kaydının Silinmesi Yasa Önerisi’ni görüştü.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Yasemin Öztürk, Yasa önerisini okudu, ardından yaptığı konuşmada, birçok insanın bu yasayı beklediğine dikkat çekti. Ağır suçların (cinsel suçlar, adam öldürme, dolandırıcılık vs) bu yasa önerisi içerisinde olmadığına vurgu yapan Öztürk, ağır suçlara karışmamış şahısların ikinci bir şansı hak ettiği düşüncesinden yola çıktıklarını kaydetti.

Solyalı: Yasa hazırlanırken birçok paydaşla beraber çalıştık

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ürün Solyalı da yasa önerisiyle ilgili konuşmasında detayları aktardı.

Solyalı yasanın yeni olmadığını ancak yeni düzenlemeleri beraberinde getirdiğini belirterek, yasa önerisi hazırlanırken Avrupa Birliği projeleri, Savcılık ve Polis de dahil birçok paydaşla beraber çalışıldığını anlattı.

“Bu ülkede suça karışmış ama belli kriterlere sahip insanlara ikinci şansı verme ilkesi ve toplumsal fırsat eşitliğini yaratabilmek adına bu yasa önerisini gündeme getirdik” diyen Solyalı, yasa çalışması yaparken Cezaevine girme nedenlerine ve istatistiklerine de bakıldığının altına çizdi.

Bu noktada Cezaevi’ne girişlerde ‘işsizlik” olgusunun ön planda olduğunu gördüklerini kaydeden Solyalı, “özel sektöre girerken dahi sabıka kaydı talebi yapılıyor ve suç ne olursa olsun ‘suçlu’ imajı yaratıyor bu da kişilerin yeniden topluma kazandırılmasının önüne geçebiliyor” ifadelerini kullandı.

“Kaydın silinmesi demek suçun silinmesi demek değildir”

Yasa önerisi hazırlanırken Türkiye, Güney Kıbrıs ve Avrupa Birliği gibi ülkelerdeki uygulamalara da baktıklarını anlatan Solaylı, şunları kaydetti:

“Bu yasa çeşitli kriterler ön görüyor. Bu yasada iki temel ayrım var. Vatandaşlar ve bu ülkede yasal anlamda izinli kalan insanlar. Bu ikisi 2012 yasasında da bu yasadan yaralanabilecek durumda idi, bu yasada da farklı bölümlere ayrılarak bu hak tanınmaya devam etti. Yasal izni ile ülkede kalan insanlar için 6 yıl kalma ve 12 yıl kalma gibi iki temel süreyi yasa içerisine koyma ihtiyacı hissettik. Kaydın silinmesi demek suçun silinmesi demek değildir bu ceza süresinin affedilmesi demek de değildir bu. Bu yasadan yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma, cinsel suçlar, adam öldürme ya da buna benzer bir ceza, kişi özgürlüğüne dair suçlar, dolandırıcılık ve sahtekarlık suçlarına karışmış kimseler faydalanamaz. Aynı zamanda bu yasadan tek bir kere faydalanılabilir”

Ongun Talat: Toplumun hassasiyetlerine dikkat ederek çalıştık

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili (CTP) Ongun Talat da, toplumda güvensizlik algısı olduğunu bilerek bu işe başladıklarını belirterek, yasa önerisini çalışırken toplumun hassasiyetlerine de dikkat ederek çalıştıklarını kaydetti. Hassasiyetleri bütünlüklü bir biçimde değerlendirdiklerini belirten Talat, ortaya çıkan metnin birçok koruyucu unsuru içinde barındırdığını söyledi. Talar, süreci ortak akılla yürüttüklerini dile getirerek, suçlunun yeniden topluma entegre olabilmesi hakkını da gözettiklerini kaydetti. “Bu adımın atılması birçok açıdan topluma fayda getirecek” diyen Talat, bu yasa önerisi ile suç işleyen bireyin ilgili süre içerisinde suçtan uzak durmasının da sağlanacağını belirtti.

Hasan Küçük: Yasa önerisi komiteden oy birliği ile geçti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Küçük de, önerinin komiteden oy birliği ile geçtiğini belirterek, toplumsal uzlaşıya çok fazla ihtiyaç bulunan bu dönemde bu noktanın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. “Bu yasa ile her suç silinmeyecek” ifadelerini kullanan Küçük, önemli kriterler koyduklarını belirterek, toplumsal vicdanı zedeleyen hiçbir suçun affedilemeyeceğini vurguladı. Küçük sözlerini ‘herkes ikinci bir şansı hak eder” diyerek tamamladı.

Baybars: Kamu güvenliği daha da tehlikeye girer

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars da Meclis’te yaptığı konuşmada yasa ile ilgili endişelerini dile getirdi. Baybars ülkede ciddi bir güvenlik zafiyeti yaşandığını vurgulayarak bu ortamda KKTC vatandaşı olmayan kişilerin sabıka kayıtlarının silinmesine yönelik yapılan düzenlemelerin doğru olmadığını söyledi.

Baybars, güvenlik konusunun son dönemde kamuoyunda giderek daha fazla endişe yarattığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizde zaten güvenlik açısından ciddi zafiyetler yaşanıyor. Böyle bir dönemde, vatandaş olmayan kişilerin sabıka kayıtlarının silinmesine yönelik açılımlar yapmak, kamu güvenliğini daha da tehlikeye atar.”

Baybars, “Yasa önerisinde hapis cezası ve cezanın miktarı üzerinden değil suç tasnifi üzerinden ayrım yapılmalıydı” ifadelerini de kullandı.

Baybars sözlerinin sonunda yasa önerisine olumlu oy vermeyeceğini kaydetti.

Öztürk: Yasalar insanların hayata kazandırılması amacıyla yapılmalı

Ayşegül Baybars’a yanıt veren UBP Milletvekili Yasemin Öztürk’te özellikle gençlerin suça karıştıktan sonra hayata dönmekte sıkıntı yaşadıklarına değinerek, yasaların amacının insanların hayata kazandırılması olması gerektiğini söyledi. Suça karışan kişilerin yeni hayat kurmasının bir daha suça karışmalarının da önüne geçeceğini belirten Öztürk, yasa çalışmasını yaparken birçok ülkeyi incelediklerini belirtti, ‘şu anda zor olanı yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Talat: ‘Herkesi affediyoruz’ havasından kaçının

CTP Milletvekili Ongun Talat da Baybars’a cevabında, ‘samimi değilsin’ diyerek, ‘herkesi affediyoruz’ havasından kaçınılması gerektiğini belirtti, yasa önerisinde ciddi kriterler olduğunu vurguladı. Talat, “Cesur ve insanlara fırsat tanıyan bir pencereden bakmak lazım. Kamu düzeniyle alakalı bir iş yapıyoruz ve insanları suçtan uzak durmaya da teşvik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Baybars: Suç tasnifi üzerinden kaydın silinmesi taraftarıyım

Verilen cevaplar üzerine tekrardan kürsüye çıkan Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars da ‘samimi değilsin’ ifadesi üzerine yeniden söz aldığını belirterek, ‘başka ülkelerde ben de sabıka kaydı silindiğinin bilincindeyim ben de yasanın kapsamı genişletilsin istiyorum. Ben sadece ceza süresi üzerinden sabıka kaydının silinmesine karşıyım. Suç tasnifi üzerinden kaydın silinmesi taraftarıyım” diye konuştu.

Taçoy: Konuşulması gereken rehabilitasyondur

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy da, suç işleyen bir kişinin yeniden topluma kazandırılması adına neler yapılabilir sorusundan yola çıktıklarını belirterek ve şunları kaydetti:

“Biz bu yasayla neyi değiştiriyoruz, neyi daha fazla gündeme getiriyoruz. Buna bakmak lazım. Birinci yasadan farkı yok aslında. Şunu dillendirmek lazım, suça karışan bir bireyin sosyal yaşantıya yeniden kazandırılması için neler yapılması lazım, biz de bunu konuşarak başladık. Bugün uyuşturucu kullanan bir kişi belli bir gramaja kadar cezaevine girmeden rehabilite edildiğini ispatlamak kaydı ile suç işlememiş olur, bunun yasası var. Eğer satıcı ise ayrı cezaları var. Bu da affa girmez. Bu yasada tek tek belirtildi. Bu kuralların neler olduğu ortada. Yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma, cinsel nitelikli suçlar, adam öldürme, kişi özgürlüğüne karşı yapılan suçlar, dolandırıcılık, sahtekarlık, 18 yaşından küçük ve engellilere karşı işlenen suçlar bunlar hiçbir şekilde af kapsamında değildir. Biz suçluları ne kadar rehabilite ediyoruz? Konuşulması gereken rehabilitedir.”

Konuşmaların ardından önerinin bütünü onaylandı ve oy çokluğu ile kabul edildi.