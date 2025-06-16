-CANLI AKTARIM / Pelin Yükselay

Meclis Genel Kurulu ‘yasama’ görevini yerine getirmek üzere toplandı.

Ziya Öztürkler başkanlığında, saat 13.20’de başlayan Genel Kurul’da ilk olarak 15 yasa tasarısının ivediliği onaylandı.

Gümrük ve İstihdal Yasası’nın ivediliğiyle ilgili söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Erkut Şahali, ivediliğe onay vermeyeceklerini belirterek, konuyla ilgili Maliye Bakanlığı’nı eleştirdi.

Berova: Yeni Türk Lirası yazan yasa, yıllarca değiştirilmedi

Şahali’ye yanıt vermek üzere kürsüye çıkan Maliye Bakanı Özdemir Berova, 2006 Yılında Yeni Türk Lirası’nın kullanıldığını, bu sebeple yasada bir değişikliğe gitme ihtiyacı doğduğunu anlattı.

Berova, ‘Gümrük ve İstihdal Yasası içerisindeki cetveller 2006 yılında yapılan bir yasa ile yürürlüğe girdi. O günün koşullarına göre Yeni Türk Lirası cinsinden yazılan bir cetvelleme söz konusuydu. Yasanın o günkü artış koşullarında iki ana unsur aranmaktaydı. Biri her yıl yapılacak olan düzenlemenin yıllık hayat pahalılığı oranının yüzde yüzünden fazla olmaması, ikinci de cetvellerde yer alan rakamların 10 katının aşılmamasıydı. 2006 yılında Yeni Türk Lirası olarak yapılan cetveller 2009 yılında Yeni Türk Lirası’nın yürürlükten kaldırılmasına rağmen değiştirilmedi, herhangi bir adım atılmadı. . Bu yasa tam bu vesile ile bugün olan sorunun ortadan kaldırılması amacıyla gündeme geldi ve ivediliği istendi. Bugün uygulanan ücretler yani ruhsat ücretleri, galerilerin ruhsat ücretleri ve diğer konularda ücretin fazlalığı ile ilgili CTP’nin itirazı var mıdır? Cevap alamadık. Kimse yıllarca bu yasayı değiştirmedi, yasadaki sorunu görmedi, şimdi üzerimize geliyorlar” diye konuştu.

Şahali-Berova arasında ‘derebeyi’ gerilimi…

CTP Milletvekili Erkut Şahali tekrardan söz alarak Berova’ya ‘siz derebeyi misiniz?’ diye sordu. Berova, “Derebeyliği söz konusu ise bunu yaratmaya çalışan ve olmaya çalışan sizsiniz’ diyerek yanıt verdi,

“Utanmazsınız” kavgası…

CTP Milletvekili Devrim Barçın da, yerinden konuya girerek eleştirilerde bulundu. Berova’nın bunun üzerine ‘işte derebeylik budur’ demesi üzerine Barçın, ‘utanır insan böyle tüzük yaptım diye’ çıkışta bulundu. Bunun üzerine Berova ve Barçın arasında ‘sen utanmazsın’ tartışması yaşandı. UBP Milletvekili Sunat Atun, bu ifadelerin tutanaklardan çıkarılmasını talep etti.