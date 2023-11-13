CANLI AKTARIM / Pelin Yükselay

Meclis Başkanı Zorlu Töre, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada 'Meclisteki araç eksikliğine değinerek, Türkiye'nin desteği ile yeni araçların Meclis bütçesine katılacağını kaydetti, Türkiye'ye teşekkürlerini sundu.

Sözlerinin devamında, 'Türkiye'ye teşekkür edin, yeni Meclis binası için, yeni Cumhurbaşkanlığı binası için, teşekkür edin. Ama sizler, Fuat Oktay'a yemek vermek istedik, ona bile karşı çıktınız' dedi.

Töre'nin bu sözlerine CTP Milletvekili Devrim Barçın 'bize hemen karşı çıktığımıza dair kararı gösterin' diye itirazda bulundu. Bu sırada CTP'li vekiller ile Töre arasında tartışma yaşandı. Töre'ye 'yalancı' diyen vekillere Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars 'o dönem Meclis Yardımcısını bile davet etmediğiniz bir yemek düzenlediniz, kimsenin bundan haberi yoktu beyanınız yalandır' diyerek tepki gösterdi.