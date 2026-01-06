Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda eğitim, ekonomi ve tarım konularında güncel konuşmalar yapılıyor.

-Akpınar

Demokrat Parti Girne Milletvekili Serhat Akpınar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Yüksek Öğretimin Geleceği” konulu güncel konuşmasında, KKTC’nin en büyük stratejik gücünün yükseköğretim olduğunu, devlet adına ortak bir yüksek öğretim vizyonu oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Üniversitelerde yaşanan sorunlara değinen Akpınar, dünya üzerinde rekabet eden üniversitelerin bilgi kullanan değil bilgi üretimi yapan üniversiteler olduğuna dikkat çekerek, ülkedeki üniversitelerde de bu uygulamanın yapılması gerektiğini belirtti. KKTC yükseköğrenim vizyonunun devletin resmi stratejik programına alınması gerektiğini, YÖDAK’ın işlevliğinin artması ve araştırma merkezleri ve teknoparkların artırılması gerektiğini dile getiren Akpınar, KKTC’nin geleceğinin üniversitelerde olduğunu kaydetti.

YÖDAK’ın kaybettiği itibarını yeniden kazanma çabası içerisinde olduğunu dile getiren Akpınar, YÖDAK’ın güçlendirilmesi ve yasal mevzuatların yenilenmesi gerektiğini belirtti.

Yükseköğretimin önemini bilerek hareket edilmesi gerektiğine de vurgu yapan Akpınar, üniversitelerin ülke gelişiminde de stratejik öneminin bilinmesi gerektiğini kaydetti. Üniversitelerin dünya üniversitelerle rekabet edebilmesine imkân verilmesi gerektiğini de vurgulayan Akpınar, yükseköğretim yasasını geçirerek üniversitelerin güçlendirilmesi çağrısı yaptı.

Özel üniversitelerin korunması gerektiğini vurgulayan Akpınar, özel üniversitelerin ekonomiye ve ülkeye yaptığı katkıları anlattı. Akpınar, akıl, hukuk ve vizyonla hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da söz alarak, yükseköğrenimin ülkenin en önemli alanı olduğunu kaydetti.

Yükseköğrenimin ekonomik ve ülkenin tanınması açısından da kıymetli olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, ülkenin yükseköğrenim stratejik planının üniversiteler ile birlikte yapıldığını belirtti.

Akpınar’ın “Bir üniversite 3 kıta stratejini” desteklediklerini belirten Çavuşoğlu, üniversitelerde uluslararası öğrenci ve akademisyenler açısından sıkıntı yaşanmadığını dile getirerek, ülkede üniversitelerin sorunlarının tartışılmasının doğal olduğunu fakat üniversitelerin zarar görmeyeceği şekilde konuşmalar yapılmasının önemine dikkat çekti.

Tüm üniversitelerin katıldığı ve sorunların çözümü noktasında yapılan toplantıları da anlatan Çavuşoğlu, ciddi vizyon ortaya koyarak üniversitelerde yaşanan sorunların çözümü yönünde adımlar atıldığını kaydetti.

Öğrenci adı altında ülkeye gelenlerle ilgili konuların Muhaceretin meselesi olduğunun görüldüğünü dile getiren Çavuşoğlu, bu konularda çözüm üretildiğini ve ülkede var olan sorunların da hep birlikte çözülebileceğini belirtti.

Ülkenin geleceği konusunda büyük önem taşıyan üniversitelerin korunması gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, YÖDAK’ın kurumsallaşmasına hız verildiğini ve yasasının da çok yakında Meclis’te olacağını kaydetti.

Yükseköğrenim stratejik eylem planında bu alanı güçlendirerek kurumsallaşmasını sağlamaya çalıştıklarını fakat bu konunun daha hayata geçirilmediğini dile getiren Çavuşoğlu, yükseköğrenimi, ilelebet kurumsal, şeffaf ve güçlü şekilde yönetme arzusu içinde olduklarını belirtti.

Pandemi döneminde üniversitelerin zarar görmeden geçirmesine destek verdiklerini kaydeden Çavuşoğlu, pandemi döneminde öğrencilere 8 bin 500 paket gıda yardımı yaparak öğrencilerin mağdur olmamasını sağladıklarını belirtti.

Üniversitelerin araştırmalarına da destek vermeyi planladıklarını dile getiren Çavuşoğlu, üniversitelerde teknoparklarda yapılan çalışmalar bulunduğunu ve güçlendirileceğini kaydetti.

Serhat Akpınar'ın yerinden söz alarak, YÖDAK yasasının eskiyi yenilemek mi yoksa yeni olacak şekilde mi yapılacağını sorması üzerinde, Çavuşoğlu YÖDAK yasasının yeniden yapılacağını ve yakında da Meclise geleceğini kaydetti.

Ülkede 40 bin yabancı ülke, 45 bin Türkiye Cumhuriyeti ve 15 bin de yerli öğrencinin eğitim gördüğünü ve bunun da üniversitelerin alkışlanacağı bir rakam olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, KKTC’yi dünyaya tanıtanın yükseköğretim olduğunu belirtti.

-Toros

Daha sonra Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Fikri Toros, “2026 Yılında Ekonomi ve Siyaset Bağının Merkezde Olduğu Riskler ve Fırsatlar” konulu güncel konuşma yaptı.

Yeni yıla belirsizliklerle girildiğini ve bu belirsizliğin yarattığı kırılgan ekonomik dengesizliği beraberinde getirdiğini dile getiren Toros, siyasi istikrar sağlanmadan ülke ekonomisinin ne kadar dayanabileceğini sordu.

Ülke ekonomisinin gerek iç gerek de dışta meydana gelen sorunlar ve hükümetin yönetimi nedeniyle sorunlar ve krizler yaşadığını kaydeden Toros, hükümetin İstatistik Kurumu'nun enflasyon hesaplarını yaparken sadece Türk lirası ile sınırlı hesap yapmasını eleştirerek, döviz bazlı hizmetlerin hesaplanmadan enflasyon hesaplanmasının çok büyük eksik ve hata olduğunu savundu.

Farklı ölçekli işletmelerin finansal sorunlarla karşı karşı olduğunu belirten Toros, bu tablo karşısında hükümetin “duyarsız” politikalarla halkın geleceğini çalmakta ısrarlı davrandığını ileri sürdü.

Kamu maliyesinin sürdürülebilir olmadığını ve birçok sorunun da yaşandığını dile getiren Toros, iç siyasette yaşananların da "kaygı verici" olduğunu söyledi.

2026 yılında ülkeyi bekleyen risklerin de küçümsenmemesi gerektiğini dile getiren Toros, enerji ve gıda fiyatlarındaki yükseliş, iklim krizi kaynaklı sebepler, kamu maliyesinde oluşan açıkların faiz yükümlülüklerinin ciddi riskler taşıdığını kaydetti.

CTP olarak hazırlanmakta olduklarını ve vizyonlarının net olduğunu dile getiren Toros, sorunların köküne inerek sorunları kökünden temizleyeceklerini ve çözümleri sağlamak için gerekli kadroları oluşturulacaklarını belirtti.

Erken seçimin artık bir seçenek olmadığını dile getiren Toros, ülkenin temiz siyaset ile yönetilmesi gerektiğini kaydetti.

-Kürşat

Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Fide Kürşat da, “Üretim Sektöründe Katlanarak Artan Sorunlar” konulu güncel konuşma yaptı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanının yeni yıla nasıl girdiğini soran Kürşat, üretim sektörünün "mutsuz ve endişeli" olduğunun görüldüğünü kaydetti.

Arpa tedarikinde ciddi sorunlar yaşandığını ve hayvancının yeni yıla sıkıntılarla girdiğini dile getiren Kürşat, 2026 yılının sıkıntılı başladığını belirtti.

Üreticilerin arpa alımında yaşadığı sıkıntıları ve alışık olunmayan tablolarla karşılaştığını dile getiren Kürşat, ülke hayvancısının neden arpasız kaldığının açıklanması gerektiğini belirtti.

Tarım sektöründeki herkesin “ezim ezim ezildiğini” söyleyen Kürşat, küçükbaş hayvancının bala, sap, saman konusunda da ciddi sıkıntılar yaşadığını kaydetti. Arpa fiyatlarında yaşanan artıştan kaynaklanan sorunları anlatan Kürşat, üreticilerin zorla kasaplara hayvanlarını satmaya çalıştıklarını kaydetti.

Küçükbaş hayvancılığa verilecek desteğin ne olduğunu da soran Kürşat, küçükbaş hayvan üreticisine verilecek desteğin yapılıp yapılmayacağını veya maliyetinin hesaplanıp hesaplanmadığının açıklanmasını istedi.

Kaba yem desteğinin ve doğrudan gelir desteğinin maliyeti konusunda da net bilgi talep eden Kürşat, çiğ süte de yapılan iyileştirmenin yanı sıra arpa desteğinde yapılan zam ile “el elde el başta” kalındığını kaydetti.

Şap hastalığından dolayı da yaşanan sıkıntılara değinen Kürşat, ihracatçıya verilen navlun desteğinde de tekrar düzenlemeye gidileceğini düşündüğünü kaydetti. Şap hastalığıyla ilgili yapılan aşılamada büyükbaş hayvanların birinci dozunun yapılmadığını, ikinci doz aşılamanın ne zaman yapılacağını soran Kürşat, hastalıktan zarar gören hayvanların nasıl tazmin edileceği konusunda da bilgi istedi.

Narenciye üreticilerinin de sıkıntıları olduğunu aktaran Kürşat, üretimden vazgeçen üreticilerin olduğunun görüldüğünü kaydetti.

-Çavuş

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da konuşmasında, 2024 yılında hibe arpa verildiğini, 2025 yılı içerisinde üreticiye arpa desteği sağlandığını dile getirerek, küçükbaş üreticiye yapılan ıslah projesiyle ilgili desteklerin de gözden kaçırılmaması gerektiğini kaydetti.

“Umutsuzluk ve ümitsizlik” konuşmasının doğru olmadığını dile getiren Çavuş, kendi dönemlerinde yapılmayanların sorumluluğunu aldıklarını fakat yaptıklarının da “yapılmadı” veya “batırıldı” gibi söylemlerle eleştirilmesinin "kabul edilemeyeceğini" kaydetti.

Üretimde duyumlarla değil gerçeklerle konuşmak gerektiğini söyleyen Çavuş, aksi takdirde üretime zarar verildiğini dile getirerek, "Yapmayın zarar veriyorsunuz” dedi.

Yapılan katkı ve ödemeleri yıllar içerisinde açıklayan Çavuş, sorunların olduğunu ve görevlerinin bu sorunları çözerek üretimin devam etmesini sağlamak olduğunu kaydetti.

Süt fiyatlarının nasıl belirlendiğini ve geçmişte yapılan açıklamaları dile getiren Çavuş, hedefledikleri her noktayı çaba göstererek yaptıkların belirtti. Sütün arttığının farkında olduklarını söyleyen Çavuş, sıkıntıların her dönemde yaşandığını ve çözümlerinin de sağlandığını kaydetti.

Arpa konusunda girdi maliyetini üzerine alan tek hükümet olduklarını dile getiren Çavuş, 2025 yılında hayvancıya bala desteğinin verildiğini ve 2026 yılında da kaba yem desteğinin verilmesi için de çalışmaların yapıldığını belirtti.

Küçükbaş hayvancılığa en büyük destek veren hükümet olduklarını ve hiç mütevazi olmayacağını dile getiren Çavuş, 2026 yılında da katkıların yeniden şekilleneceğini, hükümetin gizleyecek saklayacak bir durumu olmadığını söyledi.

Arpa konusunda eksiklik yaşandığını dile getiren Çavuş, gemi yüke girdiği anda arıza meydana gelmesinden dolayı da gecikmeler yaşandığını belirtti. Güneyden ülkeye arpa getirmediklerini dile getiren Çavuş, 5 bin ton arpanın ödenmiş olduğunu ve yakın zamanda geleceğini kaydetti.

Kasım başında kredili arpayı sıfır faiz ile açtıklarını dile getiren Çavuş, diğer üretim ürünlerde de faizleri yüzde 10’a çektiklerini, hükümetin çaba serf ettiğini ve 2026 yılında da hükümetin üzerine düşeni yapacağını belirtti.

Arpa girdi maliyeleriyle ilgili bilgi veren Çavuş, verdikleri sözleri tuttuklarını kaydetti.

-Kürşat

CTP Milletvekili Fide Kürşat da tekrar söz alarak, Bakanın Tarım Bakanlığı ile ilgili soruların cevabını vermek durumunda olduğunu belirtti.

Bakanın sektörü nasıl yönettiği ile ilgili söylemleri görmesi gerektiğini dile getiren Kürşat, tarım sektörünün nerden nereye geldiğini, herkesin bildiğini söyledi.

Ülkede arpa tedarikinin bile yapılmadığını dile getiren Kürşat, “Hükümetin tüm yolsuzlukları ayyuka çıkmıştır. Doğru birdir yalan siyasetle bir yere gidilemez” dedi.