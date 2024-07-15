Kampanyaya katılarak Mehmet Dursun’un tedavi masraflarına katkıda bulunmak isteyenler, yardımlarını Ziraat Bankası hesaplarına yapabilirler. Diğer bankalarda herhangi bir hesap veya IBAN numaramız bulunmamaktadır.

BANKA BİLGİLERİ:

Alıcı Adı-Soyadı: Mehmet DURSUN

Banka ve Şube: Ziraat Bankası, İskele - KKTC

IBAN NUMARALARI:

Türk Lirası (TL):

TR70 0001 0021 8260 4796 7850 01

Amerikan Doları (USD):

TR05 0001 0021 8260 4796 7850 07

İngiliz Sterlini (GBP):

TR10 0001 0021 8260 4796 7850 14

EURO (EUR):

TR59 0001 0021 8260 4796 7850 05

Mehmet Dursun’un sağlığına kavuşması için başlatılan bu kampanyaya yapacağınız her türlü destek, büyük bir umut olacaktır. Katkılarınız için teşekkür ederiz.