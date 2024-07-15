Kampanyaya katılarak Mehmet Dursun’un tedavi masraflarına katkıda bulunmak isteyenler, yardımlarını Ziraat Bankası hesaplarına yapabilirler. Diğer bankalarda herhangi bir hesap veya IBAN numaramız bulunmamaktadır.
BANKA BİLGİLERİ:
Alıcı Adı-Soyadı: Mehmet DURSUN
Banka ve Şube: Ziraat Bankası, İskele - KKTC
IBAN NUMARALARI:
Türk Lirası (TL):
TR70 0001 0021 8260 4796 7850 01
Amerikan Doları (USD):
TR05 0001 0021 8260 4796 7850 07
İngiliz Sterlini (GBP):
TR10 0001 0021 8260 4796 7850 14
EURO (EUR):
TR59 0001 0021 8260 4796 7850 05
Mehmet Dursun’un sağlığına kavuşması için başlatılan bu kampanyaya yapacağınız her türlü destek, büyük bir umut olacaktır. Katkılarınız için teşekkür ederiz.