Eziç sosyal medyadan bir mesaj yayınlayarak Yakın Doğu Hastanesi’ne, doktor ve hemşirelerine teşekkür etti.

İşte Eziç’in paylaşımı;

13 Mart 2024 tarihinde Geçirmiş olduğum ani kalp krizinin ardından yaşadığım zorlu süreç, bu günlerde yerini hızlı bir iyileşme sürecine bıraktı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastahanesi’ne giriş yaptığım andan itibaren önce anjiyo, devamında da benim doğru zamanda doğru yerde, doğru insanların yanında olmamın verdiği şansa ilaveten 10 dakika içinde KKTC rekoru kırarak YDÜ Hastahanesi kahramanları tarafından ameliyata alındım.

Uzun süren Kroner By-Pass ameliyatımın ardından tedavime başladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiolog Prof. Dr. Hamza Duygu ve Kardioloji ekibi, Kalp ve Damar Cerrahisi ekibi, Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, Prof. Dr. Barçın Özcem, Doç. Dr. Özlem Balcıoğlu ve Op. Dr. Aşkın Pekbay’a hem ameliyatım, hem de devamında gösterdikleri yoğun ilgi, cesaret ve katkıları için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Devamında yoğun bakım, kalp damar servis hemşire ve görevlilerinin yakın ilgisini gördüm, minnettarım.

Ayırca ilk andan son ana kadar tüm sürecimle ilgilenen Sayın Mehmet Soykurt’a çok teşekkür ederim.

Sağolsunlar.

Devasa bir yatırım, örnek bir vizyonla ülkemizi büyük bir hastaneye ve içerisindeki deneyimli ekiplerle önemli bir sağlık merkezine kavuşturan sayın Suat Günsel’e ve

ailesine ayrıca teşekkür etmek istiyorum.

Beni bir an olsun yalnız bırakmayan ailem ve dostlarım, iyi ki varsınız.

Hızlı bir iyileşme sürecinin ardından, kısa sürede işimin başına geçmek arzusundayım.

Arayan, soran, ilgilenen, telefonlarına bakamadığım, mesajlarına cevap veremediğim herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.