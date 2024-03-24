SARHOŞ ŞAHIS ARABALARI ÇİZDİ BAĞIRIP ÇAĞIRDI

Lefkoşa'nın Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi'nde bulunan bir kafe önünde yaşanan olayda, Y.S. (E-45) isimli şahsın, 23 Mart 2024 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, 326 miligram alkollü içki etkisi altında olduğu belirtildi. Y.S., alkollü haldeyken yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiği ve yanında bulunan anahtar ile park halindeki dört aracın kaportasını kasten çizdiği öğrenildi. Olay sonrası tutuklanan şahıs hakkında soruşturma devam etmektedir.

ERCAN'DA RAHATSIZLIK VEREN ALKOLLÜ ŞAHIS TUTUKLANDI

Aynı gün, Ercan Havalimanı içerisinde yaşanan bir başka olayda ise, İ.G.E. (E-48) isimli şahsın, 23 Mart 2024 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, 130 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, muhaceret işlemi tamamlanmadan yolcu salonuna geçemeyeceği konusunda kendisine yapılan uyarıya rağmen yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık yarattığı bildirildi. Tutuklanan şahıs hakkında soruşturma devam etmektedir.

POLİS MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINDA ALKOLLÜ ŞAHIS TUTUKLANDI!

Lefkoşa'da, 24 Mart 2024 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Polis Müdürlüğü binası içerisinde yaşanan bir olayda ise, B.S. (K-50) isimli şahsın, 160 miligram alkollü içki etkisi altında olduğu sırada, daha önce işlemiş olduğu rahatsızlık suçundan dolayı kendisine dava okunması gerekçesiyle yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık yaptığı öğrenildi. Tutuklanan şahıs hakkında soruşturma sürmektedir.