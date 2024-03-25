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Rantın, peşkeşin, sahtekarlığın dibine vurduğumuz bu ada yarısında yüzüne tüküreceklerimizin peşinde koşuyoruz…”

“Gencecik çocuklar, hayallerinin peşinde geleceklerini kurmak için geliyorlar adamıza, tabutlarında gönderiyoruz körpe, çiçek gibi ana kuzularını.

Harmancı’nın paylaşımı şöyle:

Gencecik çocukların, hayallerinin peşinde geleceklerini kurmak için adaya geldiklerini ve tabutlarında gönderildiklerini vurgulayarak, “Rantın, peşkeşin, sahtekarlığın dibine vurduğumuz bu ada yarısında yüzüne tüküreceklerimizin peşinde koşuyoruz…” dedi.

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