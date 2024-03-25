Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Girne’de hafta sonu yaşanan ölümlü trafik kazasına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Gencecik çocukların, hayallerinin peşinde geleceklerini kurmak için adaya geldiklerini ve tabutlarında gönderildiklerini vurgulayarak, “Rantın, peşkeşin, sahtekarlığın dibine vurduğumuz bu ada yarısında yüzüne tüküreceklerimizin peşinde koşuyoruz…” dedi.
Harmancı’nın paylaşımı şöyle:
“Gencecik çocuklar, hayallerinin peşinde geleceklerini kurmak için geliyorlar adamıza, tabutlarında gönderiyoruz körpe, çiçek gibi ana kuzularını.
Rantın, peşkeşin, sahtekarlığın dibine vurduğumuz bu ada yarısında yüzüne tüküreceklerimizin peşinde koşuyoruz…”