Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Yönetim Kurulu 56. Dönemin ilk toplantısını bugün Birlik binasında gerçekleştirdi.

Seran Aysal Başkanlığı’nda gerçekleştirilen KTMMOB Yönetim Kurulu toplantısında 56. Dönem yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi ve Birliğin gündeminde olan konular tartışılıp karara bağlandı.

Toplantıda KTMMOB Yönetim Kurulu görev dağılımı da gerçekleştirildi. Buna göre, Genel Sekreter Türker Aktaç, Genel Sayman Nevter Zafer Cömert, Bilirkişi Komisyonu Başkanı Celal Devrim Önen, Dış İlişkiler, Örgütlenme ve Projeler Sorumlusu Görkem Çelik olarak belirlendi.