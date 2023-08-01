Saydam kararı "KKTC turizmine büyük darbe" olarak niteledi. Söz konusu karara göre "Türkiye’den yurt dışına gerçekleşecek seyahatlerde; havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurtdışına ilişkin yapılacak harcamaların taksitlendirilmesine son verilmiştir" denildi.

Mehmet Saydam'ın değerlendirmesi şöyle:

Dün akşam saat 21:00 sularında Türkiye Cumhuriyeti Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu aldığı bir karar ile;

"Türkiye’den yurt dışına gerçekleşecek seyahatlerde; havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurtdışına ilişkin yapılacak harcamaların taksitlendirilmesine son verilmiştir" kararı alınmıştır. Diğer bir ifade ile; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tatil yapmak veya adaya gelmek için, adada konaklamak dahil taksitle yapılacak olan hizmet alımlarında taksitlendirme sayısı sıfırlanmıştır. Bu karar ile anlaşılıyor ki Türkiye’de bulunan Turizm işletmelerinin iç piyasa taleplerini yükseltmek adına kendi iç pazarındaki potansiyelini teşviklendirmek istiyor. Veya Türkiye’de kazanılan paranın başta Turizm sektörü olarak Türkiye’de harcanmasını istiyor. Türkiye’de finansal istikrarın güçlenmesi adına sıkı parapoletikalarına geçiş elbette beklenen bir uygulamaydı. Ancak bu kararın KKTC ekonomisinde başta turizm olmak üzere birçok alanda ciddi sıkıntı yaratacağı kaçınılmaz bir gerçektir. Ülkede var olan bunca Turizm işletmesinin, acentelerin ve dahi yolcu sayısındaki artışı ile canlanan ada ekonomisinin bu karar karşısında akıbeti belli değildir.

Başta Turizm sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmeler, acenteler ve bu sektörden ekonomik devinim yaratan tüm diğer alt ve yan sektörler derhal toplanarak bu kararın düzeltilmesini talep etmelidir. Bu karar içerisine "KKTC Hariç" ibaresi mutlak surette eklenmelidir.

Tabi bu karara bağlı konuşulacak daha çok şey var. Örneğin KKTC de yaşayan birçok kişinin KKTC de faaliyet gösteren şube Bankalarına ait Kredi Kartları var. Bunlar ne olacak... Türkiye den adaya gelecek binlerce öğrencimiz havayollarından taksitle bilet alamayacak, acentelerin de taksit yapması yasak !!! Çok sektör var olumsuz etkilenecek. Bu yüzden sektör temsilcilerini birlik olup hareket etmeye davet ediyorum...