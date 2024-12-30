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Meksika 'nın güneyi sık sık uyuşturucu kartelleri arasında yaşanan çatışmalara sahne oluyor.

Chiapas Başsavcısı Jorge Luis Llaven Abarca, geçen hafta La Concordia yakınlarındaki Emiliano Zapata kasabasında yanmış cesetlerin bulunduğu farklı bir mezar tespit ettiklerini açıklamıştı.

Mezarlarda 15 erkek cesedi bulduklarını duyuran Aguilar, olaya ilişkin silah ve uyuşturucu taşıyan 4 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Chiapas Valisi Eduardo Ramírez Aguilar, eyaletin Guatemala sınırı ndaki La Concordia kasabası yakınlarındaki iki farklı arazide 11 mezar tespit ettiklerini açıkladı.

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