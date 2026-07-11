TC Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Uzun: “Enerji alanında tarihi bir dönüşüm süreci yaşıyoruz”
İçeriği Görüntüle
Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman'a geçirdiği rahatsızlık nedeniyle acil şifalar diliyorum. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.