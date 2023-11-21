Memur-Sen'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

2024 Mali Yılı Bütçesinin, KKTC Meclisinde Maliye, Bütçe, Plan Komitesindeki görüşmeleri sürüyor. Çalışanlar, emekliler ve asgari ücretliler ise keyfi fiyat artışları nedeniyle, temel gıda ihtiyaçlarını temin etmekte, her geçen gün daha da zorlanıyor.

Memur-Sen olarak 2024 Yılı Bütçesinde Hükümetin aşağıda belirttiğimiz temel konulara kalıcı çözüm getirmesinin ısrarlı takipçisi olacağız.

Vergi matrahlarının adil bir düzenlemeye tabi tutularak, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacak şekilde düzenlenmesi;

Asgari ücretin yılda üç kez ( 4 ayda bir ) düzenlenerek, asgari ücretlinin alım gücünün korunması;

Çalışan ve emekliye uygulanacağı sözü verilen, yılda 3 kez hayat pahalılığı verilmesi yanında çalışan ve emekliye, milli gelir artışı dikkate alınarak, refah payı ödeneği verilmesi;

Memur-Sen olarak en hassas olduğumuz ve olmazsa olmaz talebimiz ise, etkin bir piyasa denetimi yapılarak, fahiş ve haksız kazançların önlenmesidir. Bu şekilde alım gücümüzün korunması mümkün olabilir.

Aksi takdirde ne artış yapılırsa yapılsın, çalışan ve emekli insanımızın temel gıda ve ihtiyaçlarını sağlaması ve insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmesi mümkün değildir.

İnsanın Devlet için değil, Devletimizin insanımız için var olduğunu ve KKTC Devletinin de sosyal bir Devlet olduğunu hiç kimse unutmasın.

