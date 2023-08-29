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T.B.M.M 1921 yılında Meclis Başkanlığı yanında Olağanüstü yetkilerle, Atatürk’e Başkomutanlık görevini de vermişti. 22 Gün, 22 gece süren Sakarya Meydan savaşındaki zaferinden sonra, Atatürk’e T.B.M.M’ince ‘’Gazi’’ ünvanı verildi. 26 Ağustos 1922 sabahı başlatılan büyük taarruzla, Yunan hatları 24 saat içerisinde, Türk ordusunca ele geçirildi. 2 Eylül 1922 günü, Yunan orduları komutanı General Trikopis, komuta kademesiyle 1. Ordumuza teslim olmuşlardır. Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın, ‘’Ordular İlk Hedefiniz Akdenizdir, İleri’’. Emriyle başlayan taarruz, Uşak’dan başlayıp, 9 Eylül günü İzmir’in düşmandan temizlemesiyle, zaferle sonuçlanmıştır. 3 yıl, 4 ay süren Kurtuluş savaşımız Türk Ulusunun büyük zaferiyle sonuçlanmış, Dünya Mazlum Ulusları için umut kaynağı olmuştur. Tarihi Altın Zaferlerle dolu, Türk Ordusu’nun 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Türk Ulusuna Kutlu Olsun.

Akın Manga, mesajında şunları kaydetti:

Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak?

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