Memur-Sen Başkanı Akın Manga yaptığı yazılı açıklamada, 14 Mart Tıp Bayramı'nı, arzu ve beklentilerden uzak bir şekilde kutladıklarını belirterek, “İsrail’in Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırıma karşı, medeni geçinen dünya sınıfta kalmıştır. Hipokrat yeminine sadık doktorlar, Gazze’de çaresizliğe karşı direniyor. Yokluklara karşı çocukları yaşatmaya çalışıyor” dedi.

Eğitim ve sağlığın, sosyal demokrat yönetimlerin halklarına karşı ücretsiz sağlamakla yükümlü oldukları hizmetler olduğunu ve KKTC Devleti'nin de sosyal hukuk devleti olduğunu belirten Manga, son dönemde yaşanan bazı yolsuzluklar nedeniyle, doktor ve eczacılarda yaşanılan itibar kaybının bu kesimleri huzursuz ettiğini, vatandaşların ise doktora ve ilaca ulaşımda mağduriyet yaşadığını söyledi.