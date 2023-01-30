Memur-Sen Başkanı Akın Manga yazılı açıklamasında, vergi dilimlerindeki düzenlemeyle az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacağının söylendiğine dikkat çekerek, “Bakanlar Kurulu vergi dilimlerini düzenleme kararını aldı. Ancak yarın çalışanlar ödenecek olmasına rağmen neden halen Resmi Gazete’de yayımlanmadı?” diye sordu

Yarın ödenecek maaşlarda, hangi vergi matrahlarının esas alınarak vergi kesintisi yapılacağını soran Manga, “Yüzde 37.75 hayat pahalılığı uygulamasına paralel olarak, vergi dilimlerinde yapılacak düzenlemelerle, çalışanların net maaşlarında yüzde 43 ile yüzde 52 arasında artış gelecekti. Memur-Sen olarak, hükümet ve Maliye Bakanlığı'nın aldığı kararın doğru bir karar olduğu inancındayız. Hükümeti, aldığı karara sahip çıkıp uygulamaya çağırıyoruz.” ifadelerine yer verdi.