Akın Manga imzalı Memur-Sen'in mesajı şöyle:

Kıbrıs Türk Halkı olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41. Kuruluş yıldönümü kutlamanın,onur ve gururunu yaşıyoruz.

Kıbrıs Türk Halkı, Rum-Yunan tarafının Kıbrıs’ı Yunanistan’a ilhak hedefi ile yürüttüğü, Akritas soykırım planına karşı, yıllarca kahramanca direnmiştir. Kısıtlı imkanlara rağmen, destansı bir varoluş mücadelesi vermiştir.

20 Temmuz 1974 1. Mutlu Barış Harekatı ile 14-16 Ağustos 1974 2. Barış Harekatları sonucunda, Kıbrıs’ın kuzeyinde 3242 km karelik bir coğrafyaya sahip olmuştur. Cenevre nüfus mübadelesi sonucunda, gönüllü olarak Güneyde kalan Türk ler Kuzey’e, Kuzeyde kalan Rumlarda Güney’e geçerek , iki kesimlilik oluşmuştur.

1967 yılından beri yürütülen Federal çözüm arayışları, Rum tarafının hakimiyetçi zihniyeti ve Kıbrıs Türk’ünü azınlık gören bakış açısı nedeniyle, hep akamete uğratılmıştır.

Bu gerekçe ile 15 Kasım 1983’te, Kıbrıs Türk Federe Meclisi oy birliği ile K.K.T.C Devleti’nin ilanına karar verdi.

1985 Anayasası’nın, Kıbrıs Türk Halkının evrensel, SELF-DETERMINITION (Kendi Geleceğini Belirleme ) hakkını kullanarak onayı ile, egemen varlığının tescilini perçinlemiştir.

Dünya tanısa da, tanımasada KKTC Meclisi, Kıbrıs Türk Halkının egemen varlığının simgesidir. Bu gerekçe ile, son dönemde kısır siyasi hesaplarla KKTC Meclis çalışmalarının, aksatılmasının kabulü mümkün değildir. İktidara- muhalefete çağrımız, halkımızın vekaletinin gereğini yerine getirerek, meclisi çalıştırmalarıdır.

Anavatanımız Türkiye ile birlikte, KKTC nin egeen varlığı ve Uluslararası eşit siyasi statüsü temelinde, siyasi bir çözüme ve tanınma mücadelemize desteğimiz tamdır.

Halkımızın, KKTC Devleti’nin 41. Kuruluş yıldönümünü kutlar Liderimiz DR Fazıl Küçük, kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş ile varoluş mücadelemizin Mücahit ve Mehmetcik tüm şehitlerimizi, minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz.