Memur-Sen'den yapılan açıklama şöyle:

26 Aralık 2024 tarihinde, sendikal örgütlerin almış olduğu genel greve Memur Sen olarak destek veriyoruz.

Hayat pahalılığı uygulamasını, Asli maaş+ HP şeklindeki değişiklik tasarısı, çalışan ve emeklinin reel alım gücünü düşüreceği nedeniyle, kabul edilemezdir. Hükümet tarafından KKTC meclisine sunulan yasa tasarısında, toplu iş sözleşmesi ile kazanılmış ve/veya kazanılacak haklara engel olucu müdahale hakkı verilmesi amaçlanıyor. Bu gerekçelerle, kazanılmış müktesep hakları kısıtlama veya kaldırmaya yönelik tüm girişimleri reddediyoruz. Mücadele kararlılığımızı vurguluyoruz.

26 Aralık 2024 tarihinde yapılacak genel greve destek vererek katılacağız. Ancak, KKTC Meclisi önünde yapılacak miting e destek vermeyecek ve katılmayacağız. Gerekçemiz ise geçmişteki bazı mitinglerde amacını aşan siyasi eylem ve söylemlerden üyelerimizin duyduğu rahatsızlıktır. Siyasilerin gereken mesajı alacağına, çalışan ve emeklilerin kazanılmış haklarına dokunmak yerine alım güçlerimizi artırmaya çalışacağına inanıyoruz.