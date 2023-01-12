Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?

Bir dönem tartışmalara neden olan konuyla ilgili bir araştırma yapıldı.

Bir araştırma şirketi yaptığı kahvaltı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.



Araştırma; katılımcıların yüzde 59,8’inin soğanlı menemen, yüzde 40,2’sinin ise soğansız menemen tercih ettiğini ortaya koydu.

Türk halkının kahvaltıda tercih ettiği sıcaklarda sahanda yumurta yüzde 26,5 ile ilk sırada yerini aldı. Sahanda yumurtayı sırasıyla yüzde 23,2 menemen, yüzde 16,8 sucuklu yumurta, yüzde 14,0 çorba, yüzde 12,6 patates kızartması, yüzde 5,3 hamur işi, yüzde 1,1 kuymak, yüzde 0,6 ciğer takip etti.

Araştırmada ayrıca Türk halkının yüzde 92,2'sinin kahvaltıyı evde yaptığı tespit edildi.



Areda Survey tarafından 30 Aralık 2022 – 03 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen kahvaltı sıcakları araştırmasına 1100 kişi katıldı.