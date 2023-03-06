Millet İttifakı cephesinde bugün hareketli saatler yaşanıyor.

İYİ Parti'yi 6'lı masaya döndürmek için formül arayışları devam ediyor.

Bu kapsamda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş İYİ Parti genel merkezine ziyarette bulundu.

Ziyaret sonrası ilk açıklama, İmamoğlu ve Yavaş'tan geldi. Görüşmenin Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde yapıldığını söyleyen İmamoğlu, "Biz Türkiyemizin depremle birlikte zor günler geçirdiğini ve milletimizin geleceği için de altılı masanın önemli olduğunun bilincindeyiz, bu yüzden de bugün buradayız.'' dedi.



"AYRILIĞA TAHAMMÜL YOK"



Yavaş ise ''Bizler Millet İttifakı'nın belediye başkanlarıyız. Önümüzde seçim var ve milletimizin ayrılığa tahammülü yok. Tekrar bir araya gelinmesi arzusu milletimizin arzusuzudr. Bizde bugün bunun için bir araya geldik.'' ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A ÖNERİ



Ziyaretin amacı ise İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun açıklamasıyla netleşti. Kürşad Zorlu, Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş'a, cumhurbaşkanı yardımcısı olma önerisi ilettiğini söyledi. Akşener'in ilerleyen saatlerde öneriyi Kılıçdaroğlu'na aktaracağını da kaydeden Zorlu, "Akşener'in masaya katılmasını bekliyor ve umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ve Yavaş ardından Saadet Partisi'ne geçti.

AKŞENER KURMAYLARIYLA GÖRÜŞTÜ



Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti yöneticileriyle bir araya geldi. Yaşanan gelişmelere ilişkin İYİ Parti kanadından mesajlar var.

Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, "İyi olacak." dedi. İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray ''Demokrasilerde çare tükenmez.'' ifadesini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ise sosyal medya hesabından "Nerede kalmıştık?" mesajını paylaştı.