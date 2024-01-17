Projeye, İçişleri Bakanlığı adına İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Sosyal Konut Birimi Müdürü Ercan Beşerler ve Bakanlık Müsteşarı Kemal Yılmaz, Salih Köroğlu Ltd. adına ise Gökay Köroğlu imza koydu.

2011 yılında 30 parsel olarak dağıtımı yapılan Meriç köyü kırsal kesim arsalarımızın elektrik ve su altyapıları geçmiş yıllarda tamamlanmıştı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre dağıtımdan bugüne 16 konut yapımı tamamlanmış olup, 6 konut ise inşaa aşamasındadır.

Tamamlanmış konutların tapularnı alabilmeleri ve vatandaşların konutlarına rahat ulaşabilmeleri için 2.5 kilometrelik yolun asfalt ihalesine çıkılmış ve ihaleyi Salih Köroğlu Ltd kazanmıştır.

İhaleyi kazanan firma Salih Köroğlu Ltd ile Konut Edindirme İdaresi arasında imzalanan sözleşme sonucunda yaklaşık 3 hafta içerisinde haksahiplerinin yollarına kavuşacağı ve bölgedeki tüm alt yapıların tamamlanmış olacağı duyruldu.

2024 yılı içerisinde aciliyet sırasına göre at yapı eksikliği bulunan tüm bölgelerin de alt yapılarının tamamlanacağı belirtildi.