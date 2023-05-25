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Merkez Bankası, depremin ardından şubat ayında faizde 50 baz puan indirime gitmişti. Mart ve nisan aylarındaki faiz kararlarında ise politika faizi oranı değiştirilmemişti.

EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU?

Piyasaların yakından takip ettiği faiz kararı açıklandı.

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