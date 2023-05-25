Piyasaların yakından takip ettiği faiz kararı açıklandı.
Merkez Bankası mayıs ayı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 8,50'de bıraktı.
EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU?
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyordu.
ŞUBATTAN SONRA FAİZE DOKUNMADI
Merkez Bankası, depremin ardından şubat ayında faizde 50 baz puan indirime gitmişti. Mart ve nisan aylarındaki faiz kararlarında ise politika faizi oranı değiştirilmemişti.