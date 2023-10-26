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Ağustos toplantısında faiz artışına devam eden Merkez Bankası, 7,5 puanlık artışla faizi yüzde 25'e çıkardı.

Merkez Bankası , haziran ayındaki toplantısından itibaren para politikasında sıkılaştırmaya gitti.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40 oldu.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 32,50 ile yüzde 35 arasına yer aldı.

AA Finans'ın 19 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre 5 puan artış bekleniyordu.

EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU?

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