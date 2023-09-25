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-Öncü göstergeler, yerli ve yabancı yatırımcıların portföylerindeki Türk lirası varlıkların payını artırmaya başladığına işaret etmektedir.

-Türk lirası varlıklara yönelik yerel ve uluslararası talebi arttırmaya kararlıyız.

Erkan'ın açıklamasından öne çıkan satır başları şöyle;

ÜST SINIR DA KALDIRILMIŞTI Kur korumalı hesaplarda politika faizinin 300 baz puan üstündeki azami faiz uygulaması mart ayında sona ermişti. Buna göre üst sınırı bankalar belirliyor.

KKM'de asgari faiz oranı politika faizi olarak uygulanıyordu. Politika faizi yüzde 30 düzeyinde bulunuyor.

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