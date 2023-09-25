TCMB, Türk lirası dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında asgari faiz zorunluluğunu kaldırdı.
KKM'de asgari faiz oranı politika faizi olarak uygulanıyordu. Politika faizi yüzde 30 düzeyinde bulunuyor.
ÜST SINIR DA KALDIRILMIŞTI
Kur korumalı hesaplarda politika faizinin 300 baz puan üstündeki azami faiz uygulaması mart ayında sona ermişti. Buna göre üst sınırı bankalar belirliyor.
MERKEZ BANKASI BAŞKANI ERKAN: TL'YE TALEBİ ARTIRACAĞIZ
Öte yandan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu Toplantısı Açış Konuşmasını önemli mesajlar verdi.
Erkan'ın açıklamasından öne çıkan satır başları şöyle;
-Türk lirası varlıklara yönelik yerel ve uluslararası talebi arttırmaya kararlıyız.
-Öncü göstergeler, yerli ve yabancı yatırımcıların portföylerindeki Türk lirası varlıkların payını artırmaya başladığına işaret etmektedir.
-Son dönemdeki düzenlemelerimiz Türk lirası mevduat payının arttırılmasını hedeflemektedir.
-2024 yılında dezenflasyonu tesis etmeye yönelik yol haritamızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.