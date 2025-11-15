Kıbrıs gazilerinin de katılımıyla Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende, KKTC Mersin Başkonsolosu Erek Çağatay ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çağatay, yaptığı konuşmada, 11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında C130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Kıbrıs Türk halkının, KKTC'de güven ve huzur içinde yaşadığını belirten Çağatay, "Bugünlere gelmek hiç kolay olmamıştır. Kıbrıs Türk halkı, kendisine yönelik yapılan insanlık dışı saldırılar ve haksızlıklara karşı yıllarca verdiği zorlu varoluş mücadelesinin ardından adada devletine kavuşmuştur." dedi.

Çağatay, KKTC'nin, Kıbrıs Türk halkının bekasının güvencesi olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, uluslararası toplum tarafından maruz bırakıldığı haksız izolasyona rağmen, tüm kurumları ve hukukun üstünlüğüne dayalı yapısıyla bağımsız ve egemen bir devlet olarak sonsuza kadar yaşayacak ve yurtta sulh, cihanda sulh ilkesine bağlı kalarak her geçen gün kalkınmaya ve güçlenmeye devam edecektir. Anavatan Türkiye'ye mücadelemizin her aşamasında maddi ve manevi anlamda yanımızda olduğu için müteşekkiriz."

Çağatay, Kıbrıs halkının, adada adil ve kalıcı bir anlaşmaya varılması hususundaki iyi niyetli tutumunu her şeye rağmen devam ettirdiğini söyledi.

Geleceğe umutla bakma konusunda en büyük desteği her zaman Türkiye'den aldıklarını dile getiren Çağatay, "Kıbrıs meselesinde adada var olan gerçeklere dayalı kalıcı bir anlaşmaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenliğinin güvence altına alınmasıyla varılabileceği aşikardır. Bu sayede sadece adadaki Kıbrıs Türk halkının ve Kıbrıs Rum halkının menfaati ve geleceğine değil aynı zamanda bölgedeki denge ve istikrara da katkı sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Törene, Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.