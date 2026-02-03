Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde D-400 kara yolu Bekirde kavşağında meydana gelen kazada, Melis K.’nin kullandığı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan yayalara çarptı.
Kazada yayalardan Zehra Serdil Atak, Büşra Güney ve hastaneye kaldırılan yaralılardan Kübra Güney yaşamını yitirdi. Yaralılar Necla Öztürk, Burkan Acar ve Yunus Bagı çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Hayatını kaybedenlerden Zehra Serdil Atak’ın, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi 11-F sınıfı öğrencisi olduğu öğrenildi. Okul yönetimi, Atak’ın genç yaşta yaşamını yitirmesinin büyük üzüntü yarattığını belirtti.
Kazayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.