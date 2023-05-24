PELİN YÜKSELAY / GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geçtiğimiz yıl Haziran ayında tarihinin en büyük orman yangını ile karşı karşıya kaldı. Mağusa'ya bağlı Mersinlik köyünde çıkan ve 5 gün süren yangın tüm müdahalelere rağmen söndürülemedi. Yangın, 5'inci günün akşamında yağan sağanak yağmur sayesinde söndü.

Tarihin en büyük orman yangınında bin 813 hektarlık ormanlık alan kül olurken, bir yılda yanan bölgeye ne kadar ağaçlandırma yapıldığı merak konusu oldu.

"DOĞAL ÇİMLENME İÇİN TOHUM TAKVİYESİ YAPTIK"

Gündem Kıbrıs muhabirinin ulaştığı Orman Dairesi Müdürü Salih Güneş, yangının meydana geldiği bölgenin Kuzey'inde doğal çimlenme olacağını ve yaklaşık 100 hektarlık bir alana tohum takviyesi yaptıklarını belirterek, Güney bölgesine ise 50 bin fidan diktiklerini kaydetti.

"FİDAN İHALESİNE KİMSE KATILMADI"

Yaklaşık 2 ay önce 200 bin fidan alımı için ihaleye çıktıklarını anlatan Güneş, ihaleye kimsenin teklif vermemesi nedeniyle sonuçsuz kaldığını ve fidanlandırma işleminin şu an için yarıda kaldığını belirtti.

Güneş, dövizdeki yüksek seyirden kaynaklı ihaleye kimsenin teklif vermediğini düşündüğünü belirterek, durumdan dolayı duyduğu üzüntüyü kaydetti.

"YANGIN HELİKOPTERİ İÇİN İHALEYE ÇIKILIYOR"

Orman Dairesi Müdürü Salih Güneş, 'adada şu an yangın helikopteri olup olmadığı' yönündeki soruyu da yanıtladı. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı bir helikoptere yangın söndürme aparatı takıldığını ve bu helikopterin daimi olarak adada bulunduğunu anlatan Güneş, Türkiye'den bir helikopter daha kiralanması için Mayıs sonuna kadar ihaleye çıkılacağını anlattı.

"YAZ AYLARINDA 2 YANGIN HELİKOPTERİ DAİMİ OLARAK ADADA OLACAK"

5 Mayıs'ta meydana gelen Yeşilırmak yangınına Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı helikopterin müdahale ettiğini anlatan Güneş, Türkiye'den kiralanacak helikopterle birlikte adada iki yangın söndürme helikopterinin yaz ayları boyunca daimi olarak bulunacağını kaydetti.