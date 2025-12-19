Başkan Latif, “Sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuz” mesajıyla duyurduğu etkinlikte, Mesarya Belediyesi tarafından kulüp üyelerinin bir araya getirildiğini kaydetti. Etkinlik kapsamında, kulüp üyelerinin sohbet ederek keyifli vakit geçirdiği, güzel anıların paylaşıldığı belirtildi.

Öğle yemeğinin ardından kesilen pasta ile Kasım ve Aralık aylarında doğan üyelerin doğum günleri kutlandı.

Başkan Ahmet Latif, Mesarya Belediyesi olarak tüm üyelere sağlıklı, mutlu ve uzun bir yaşam dileyerek, etkinliğe katılan tüm büyüklerine teşekkür etti.