Bakanlıktan verilen bilgiye göre, ilk etabı saç bakımı, güzellik, tarım teknolojileri alanında bilgi ve beceriye yönelik olan yarışmalar Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ev sahipliğinde yapıldı.

Tarım teknolojileri alanındaki yarışma ise bu yıl ilk kez düzenlenirken, güzellik ve saç bakım kategorilerindeki öğrenciler, saç ve makyaj yapımına dair becerilerini sergiledi.

Jüri üyeleri üniversite ve çalışma yaşamından temsilcilerden oluşurken, derece elde eden öğrencilere ödüllerinin ileriki tarihte düzenlenecek bir törende takdim edileceği belirtildi.

29 Nisan’a kadar sürecek yarışmalarda, meslek lisesi öğrencileri farklı alanlarda bilgi ve becerilerini sergileyecek.

Etkinlikte; Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müdürü Reşat Değirmenci, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın, UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri konuşma yaptı.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, meslek liselerinin geliştirilmesinin öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

“Her yıl bünyemize bir meslek lisesi katarak ve eğitimi daha nitelikli hale getirerek, sektörlerle uyumlu, mezuniyet sonrası doğrudan iş hayatına katılabilecek öğrenciler yetiştirmek istiyoruz.” diyen Çavuşoğlu, bu hedef doğrultusunda çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

-“Toplumun ihtiyaç duyduğu mesleklerde nitelikli bireyler yetiştirmeliyiz”

Yabancı iş gücünün azaltılması ve ülke insanının iş sahalarında daha fazla yer almasının önemine işaret eden Çavuşoğlu, “Toplumumuzun ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli öğrenciler yetiştirmeye çalışıyoruz. Herkesin bir meslek sahibi olmasını sağlamak birinci vazifemizdir.” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, güçlü hedefler koymadan ilerlemenin mümkün olmadığını da belirterek, tüm paydaşlarla birlikte ülkenin geleceği için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, öğrencilerin yarışmalarda ortaya koyduğu çalışmaların iddialı olduğunu gözlemlediğini söyledi.

-Değirmenci

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlık Müdürü Reşat Değirmenci de, Milli Eğitim Bakanlığı’nın böyle önemli bir alanda yaptığı yarışmaya bakanlık olarak destek vermekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.

- Hocanın

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın ise, yarışmaların kapsamının her yıl genişletildiğini ifade ederek, bu etkinliklerin gelecekte öğrencilerin hem üniversite hem de iş hayatında yeterliliklerini göstermesine katkı sağlayacağına inanç belirtti.

Hocanın, öğretmenlerin özverili çalışmalarının da bu anlamda önemli olduğunu vurguladı.

-Nadiri

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri de, üniversite olarak bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Eğitimin sürekliliğine dikkat çeken Nadiri, yarışmalarda başarılı olan öğrencilere burs desteği sağlayacaklarını da açıkladı.

Etkinlik kapsamında; Atatürk Meslek Lisesi, Gazimağusa Meslek Lisesi ve Karpaz Meslek Lisesi “Güzellik” alanında yarışmaya katılırken, Güzelyurt Meslek Lisesi hem “Güzellik” hem de “Tarım Teknolojileri” alanlarında yarışmalarda yer aldı.

-Dereceye girenler

Güzellik alanında, saç tasarımı kategorisinde Karpaz Meslek Lisesi’nden Eylül Mete birinci, Gazimağusa Meslek Lisesi’nden Kayra Çığ ikinci, Atatürk Meslek Lisesi’nden Aycahan Nazarova üçüncü ve Güzelyurt Meslek Lisesi’nden Süleyman Kardeşoğlu ise dördüncü olarak dereceye girdi.

Makyaj kategorisinde; Atatürk Meslek Lisesi’nden Gizem Toplu birinci, Karpaz Meslek Lisesi’nden Beyza Ağcabay ikinci, Gazimağusa Meslek Lisesi’nden Tuana Karabacak üçüncü ve Güzelyurt Meslek Lisesi’nden Suheyla Kızılyürek dördüncülük derecesi aldı.

Tarım Teknolojileri alanında ise; Güzelyurt Meslek Lisesi’nden Süleyman Yalçın, Mehmet Özer, Eren Güler ve Ramadan Ormanlı birinciliği; Emre Okutan, İbrahim Turay, Efe Gayi ve Mustafa Kovancı ikinciliği; Ali Şanoğlu, Lokman Akkuş, Ali Okkan ve Mehmet Sönmezay ise üçüncülüğü elde etti.