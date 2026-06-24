Kumyalı-Karpaz ana yolu üzerindeki arazide ve Doğanköy’de apartman dairesinin mutfağında çıkan yangın, zarara neden oldu.

Polisten verilen bilgiye göre, bu sabahın erken saatlerinde Kumyalı-Karpaz ana yolundaki arazide meydana gelen yangında; yaklaşık 3 dönüm kuru ot, 15 dönüm biçilmemiş buğday, 5 dönüm anız ve 3 rulo balya yandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Doğanköy’de ise, dün bir apartman dairesde, aktif bırakılan davlumbazın elektrik aksamlarının alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

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İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, muhtelif beyaz eşyalar, mutfak eşyaları ile dolaplar yandı.

Polisin her iki yangınla ilgili soruşturması sürüyor.