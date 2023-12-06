Sözcü TV’de sabah haberlerini sunan gazeteci ve televizyoncu Mesut Yar, gazetecilik mesleğini bıraktı. Ekranlara veda eden Yar, "Ayrılma nedenim çoğunuzu şaşırtacak" diyerek Datça Belediye Başkanı aday adayı olduğunu açıkladı.

Son kez ekranlarda seyirciyle buluşan Yar, şunları ifade etti:

"Sevgili izleyiciler, her sabah size Türkiye'nin kendi doğrularını, milletin ve halkın ne istediğini, neye talip olduğunu, nasıl bir mutluluğu, birlikteliği 39 yıl boyunca sizden dinledim. Türkiye'de arkeolog olmamın getirdiği bir şeyle en kuvvetli arşivlerden bir tanesi bende.

"BİR KARAR VERMEM GEREKİYORDU"

Var olduğunuz saate veda edebilmek veya konu olabilmek enterasan bir şeydi. Bu hakkı bana veren Sözcü TV'ye teşekkür ediyorum. Bundan önceki yerlerden görüşmek dileğiyle ayrılmıştım. Şimdi gülüşceğimize inandığım farklı bir mesleki ayrımdayım. Mesleğin 39'uncu yılında bir karar vermem gerekiyordu. Hakikatin ve halkın tarafında olmak durumundaydım.

Yıllarca eleştirdiğim, mesafemi koruduğum sistemin içinde olacağım. Mutlu toplum için mutlu birey kaçınılmaz bir son. Parçadan bütüne gitmeye çok alışık bir millet değiliz. Bütün bizim nereye yürüyeceğimize karar veriyor. Verdiğim kararda parçadan bütüne o mutluluğun oluşturulabileceğine inanıyorum.

"NEDENİM ÇOĞUNUZU ŞAŞIRTACAK"

Ayrılma nedenim çoğunuzu şaşırtacak ama 1900'lerin sonunda bir gazeteci olarak gittiğim daha doğrusu bir arkeolog olarak gittiğim, belgeselini yaptığım Datça'yı, 20 yılını Datça'da geçirmiş bir kardeşiniz olarak memleketin en uç köşelerinden bir tanesini mutlu etmeye gidiyorum. "