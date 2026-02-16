Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Memuru Görkem Taşlı olguları aktardı. Polis, 12 Şubat 2026 tarihinde saat 20.00 sıralarında Metehan’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından R.Z.’nin kullanımındaki ve C.C.’nin yolcu olarak bulunduğu araçta arama yapıldığını söyledi. Yapılan aramada, zanlıların tasarrufunda yaklaşık 3,5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare alındığını belirtti.

Zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, mahkemeden 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ele geçirilen emarelerin analize gönderildiğini ifade etti.

Yapılan araştırmada C.C.’nin 2023 yılında Girne’de meydana gelen kokain ve metamfetamin türü uyuşturucu tasarrufu suçundan açıkta meselesi bulunduğunun tespit edildiğini aktaran polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.