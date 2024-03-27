Polisin açıklaması şöyle:

26.03.2024 tarihinde saat 21:00 sıralarında, Metehan’da, Polis Ekipleri tarafından A.A. (E-36) ve S.S.(E-35)’nin kullanımlarındaki araçta yapılan aramada, 2 adet tabanca, tabancalara ait 2 adet şarjör ve toplam 9 adet canlı mermiyi kanunsuz olarak tasarruflarında bulundurdukları tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

26.03.2024 tarihinde, Girne’de, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından K.M.(E-40)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, 2 adet tabanca, tabancalara ait 2 adet şarjör ve toplam 32 adet canlı mermiyi kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen S.S.(E-33) ve Ö.K.(E-45) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.