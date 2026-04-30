Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Şerife Kutruza olguları aktardı. Polis, 28 Nisan 2026 tarihinde saat 17.00 sıralarında Metehan Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yapan zanlının görevli muhaceret memuruna sahte araç sigortası ibraz ettiğini söyledi. Polis, görevli memurların evrakın sahte olmasından şüphelendiğini, Gönyeli Polis Karakoluna haber verdiklerini, Metehan’a giden ekibin zanlıyı karakola getirdiğini açıkladı. Polis, zanlının karakolda gönüllü ifade vererek, suçunu kabul ettiğini, evrakı Güney Kıbrıs’ta hazırladığını belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının Güney Kıbrıs vatandaşı olduğunu kaydeden polis, tutuklu yargı talep etti.

Avukat Hüseyin Koralp adına duruşmada hazır bulunan Avukat Talat Tanca, tutuklu yargıya itiraz etmedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 10 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.