Meteoroloji Dairesi’nin 4 Aralık’a kadar olan tahminlerine göre hava parçalı bulutlu olacak, yağmur öngörülmüyor, hava sıcaklığı ise en yüksek genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 20- 23 derece dolaylarında seyredecek.