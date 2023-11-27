Üreticilere müjde... Süt bedelleri ödeniyor... Üreticilere müjde... Süt bedelleri ödeniyor...

Meteoroloji Dairesi’nin 4 Aralık’a kadar olan tahminlerine göre hava parçalı bulutlu olacak, yağmur öngörülmüyor,  hava sıcaklığı ise en yüksek genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 20- 23 derece dolaylarında seyredecek.