Meteoroloji Dairesi, yarın öğlen saat 12.00’den akşamüstü saat 18.00’e kadar yer yer kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Metrekareye 21 ile 50 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor.

Daireden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgede beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli, metrekareye 21 ile 50 kilogram arasında olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması tavsiye edildi.