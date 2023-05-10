Meteoroloji Dairesi’nin 11-17 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli; periyodun ilk günleri ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava Cuma günü haricinde genellikle açık az bulutlu olacak.

5 saatlik elektrik kesintisi! 5 saatlik elektrik kesintisi!

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk günleri iç kesimlerde ve sahillerde 27-30, diğer günlerde ise 31-34 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, yarın kuzey ve doğu yönlerden, diğer günlerde ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.