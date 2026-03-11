Bunlar da ilginizi çekebilir

Genel Kurul, dilek ve temenniler ile sona erdi.

Ahmet Yorgancı ve Öncel Avcıkadir Yönetim Kurulu Yedek üyeliğine seçilirken, Mehmet Kuset ve Mustafa Saften Denetleme Kurulu üyeleri olarak belirlendi.

Mustafa Altunç’un yeniden Oda Başkanı seçildiği Genel Kurulda, Oda Yönetim Kurulu Asli üyeleri Halil Göymen, Mediha Orun Sarp, Sedef Çakır ve Mehmet Afif oldu.

Genel Kurulda, Divan Başkanlığını Halil Göymen, Divan Sekreterliğini Mediha Orun Sarp ve Sedef Çakır üstlendi. Genel Kurul'da, faaliyet ve mali rapor okunarak, aklandı.

Odadan verilen bilgiye göre, Meteoroloji Mühendisleri Odası’nın 25. Olağan Genel Kurulu dün Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası binasında yapıldı.

