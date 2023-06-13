Meteoroloji Dairesi, bugün saat 12.00-18.00 arasında yer yer kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi yazılı açıklamasında, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililer ve vatandaşların dikkatli olması konusunda çağrı yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

Nhi’nin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kazanın zanlısı teminata bağlandı  Nhi’nin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kazanın zanlısı teminata bağlandı 

“Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda, bölgemizde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21-50 Kg/M²) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Sel, Taşkın, Dolu Yağışı, Yıldırım Düşmesi, Yağış Anında Kuvvetli Rüzgar Vb.) yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir”