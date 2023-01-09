ÖZEL HABER / Pelin Yükselay

Programda yeni belirlenen asgari ücreti değerlendiren Arhun, 'Asgari Ücret Komisyonu yeterli anlamda değerlendirilmiyor' diyerek, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun devletin, işçi ve işverenin bir araya geldiği, karşılıklı sorunların giderildiği bir komisyon olduğunu beliretek, Türkiye'deki sisteme geçilmesi gerektiğini belirtti. Ülkemizde bakanların çok sık değiştiğine vurgu yapan Arhun, bunun da Komisyon için bir dezavantaj olduğunu kaydetti.



"Asgari ücret toplantıları sağlıksız bir zeminde başladı"

'Toplantılara sağlıksız bir zeminde başladık' diyen Arhun sözlerine şöyle devam etti:

"Ocak ayında başlanacak olan bir asgari ücreti konuşuyorsunuz ve Aralık ayı hayat pahalılığı ortaya çıkmamış. Bu işçi tarafı için elverişli ama işveren tarafı için elverişsiz bir ortam. İlk toplantıda karar aldık ve 'gizlilik var' dedik. Bir sonraki toplantı işveren arkadaşlarımız yurt dışındayı. Bunu bildirdik, toplantıya katılamadık. 'Tatile gittiler' dediler ancak bize sabah geldi toplantı davetleri. Öğleden sonra toplantı var diye. Bunun yanında acelesi de yok bu rakamı belirlemenin. Dediğim gibi Ocak'ta ödenecek bir rakam, hayat pahalılığı belli değil. Bu toplantıda rakam da konuldu ortaya. Bunu Bakan söyledi ve geri adım atılamayacağını biliyorduk. Hazırlanıp gittik ve bu rakamı biz de yukarıya çıkardık ancak devlet desteği istedik. Sonuçta oy birliği ile kararı verdik ve ülkenin de böyle bir oy birliğine ihtiyacı vardı"



"Asgari ücreti belirlerken, Hayat Pahalılığını dikkate aldık"

Asgari ücret belirlenirken hayat pahalılığının dikkate alındığına vurgu yapan Arhun, Kamu Yasası'nın 'hayat pahalılığını çalışana ödemek zorundasınız' dediğini, Asgari Ücret Yasası'nın ise 'hayat pahalılığını dikkate almalısınız' ifadesini içerisinde barındırdığını belirterek, İstatistik Kurumu'ndan yetklililerin de toplantılarda hazır bulunduğunu, hayat pahalılığını da dikkate alarak bu rakamı belirlediklerini söyledi.



"Bence çok iyi bir rakam çıktı"

"Bence çok iyi bir rakam çıktı" diyen Arhun, bazı büyük işletmelerin yeni ücretten memnun kalmadıklarını ancak esnaf ve zanaatkarları tatmin ettiklerini dile getirdi. Arun, Asgari ücrete itiraz olsa bile değişeceğini düşünmediğini sözlerine ekledi.



"Serbest Piyasa koşullarını iyi belirlemeniz gerekiyor"

Bahar Sancar'ın asgari ücretin artmasıyla birlikte, ülkeden A'dan Z'ye herşeyin zamlandığını hatırlatması üzerine Arhun, şunları söyledi:

"Asgari ücret maalesef en fazla üretim sektörlerini etkiliyor. Nah koyarak, minimum maksimum fiyat koyarak, denetim yapamazsınız. Serbest Piyasa koşullarını iyi belirlemeniz gerekiyor. Siz yüzde 40 asgari ücreti artırdığınız zaman, rakibi olmayan üretim sektörleri fiyatlarına bunu yansıtıyorlar. Korunmayan bir sanayi sektörümüz var. Bunlarda da ihtiyaç var zamma. Üretim maliyetleri yüzde 30 civarında. Şirket her halükarda bunu ürettiği ürünün üzerine koymak zorunda. Şu anda fiyatların yükselmesi kaçınılmaz".



"Fiyatlar yükselecek, maaşlar da yükselecek"

Şu anda bu durumun çaresi bulunmadığının altını çizen Arhun, fiyatların yükseleceğini, buna karşılık maaşların da yükseleceğini belli bir noktaya geldiğinde, bu durumun normal bir seviyeye döneceğini kaydetti.



"Asgari ücretimiz Romanya ve Bulgaristan'ın üzerinde"

"Dünyanın neresinde yaşadığınızı, iyi analiz etmek zorundasınız" diyen Arhun şu an ülkedeki asgari ücretin Romanya ve Bulgaristan'dan daha fazla olduğunu kaydetti, o ülkelerinde AB üyesi olduğuna dikkat çekti. 'Ülkede açlık yok' diyen Arhun, ''Bizde asgari ücretlinin beklentisi iyi bir restoranda yemek yemek, iyi bir evde oturmak iyi bir araba sürmek' diye konuştu. Arhun devamla, 'benim asgari ücretlim de bunlara layık ancak daha uyguna da bu ülkede yaşam mevcut' dedi.



"Asgari Ücret Yasası elden geçirilmeli"

Bazı kesimlerin asgari ücretin en düşük kamu maaşına sabitlenmesini istediğini hatırlatan Arhun, bunun mümkün olmadığını kaydetti.

Arhun sözlerine şöyle devam etti:

"Bu eksik ve de yanlış bir düşünce. KKTC doğumlular, Kıbrıs vatandaşı da olduğu için Güney'e gidip çalışabiliyor. Bizim de işçi ihtiyacımız var. Bu kez daha düşük fiyata yurt dışından çalışabilecek kişileri getiriyoruz. Pakistan'da 100 Dolardır asgari ücret. Biz bir Pakistanlıya burada 11 bin 800 TL asgari ücret vermek zorundayız. Burada bir esneklik olması gerekir. TC hariç yabancı uyruklulara yüzde 20 altında verelim. Niye biz 3'üncü ülke vatandaşlarını düşünelim? Zaten herşeylerini şirketler karşılıyor. İnsan hakları var dediler, bunu da kabul etmediler. Sektörel belirleyelim dedik asgari ücreti, ona da hayır dediler. Yani vasıflı, vasızfız ayıralım dedik. Düz işçi ile ustalık sergileyen işçiler arasında yüzde 10 bir maaş farkı olsun. Yasa hayır ona da aynı ücreti vereceksiniz diyor. İşin özeti Asgari Ücret Yasası revize edilmeli"