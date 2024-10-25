Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, Meclis Başkanlığı seçimleriyle ilgili tartışmanın bir an önce son bulmasını istedi.

Yazılı açıklama yapan Atan, Ulusal Birlik Partisi’nin kendi içindeki iç çekişmelerden kaynaklı sıkıntıların Meclis Başkanlığı seçimlerine yansıdığını savunarak, “Meclis Başkanlığı seçimi artık topluma zarar verme noktasına gelmiştir” dedi.

Meclis’te bekleyen yasaların geçmesi gerektiğini belirten Atan, seçiminin yasal çerçevede herkesi ve bütün toplumu kapsayan bir noktada sonuçlandırılması, Meclis’te iç huzurun sağlanması ve sonrasında bunun genele yayılan şekle büründürülmesi gerektiğini kaydetti.

Atan, iktidarı ve muhalefeti aklıselime davet etti.