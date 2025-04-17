Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, Başbakan Ünal Üstel’e yönelik son dönemde yapılan açıklamalara sert tepki gösterdi. Yazılı bir açıklama yapan Atan, bu tür ifadelerin yalnızca bireyleri değil, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki tarihi kardeşlik ilişkisini hedef aldığını vurguladı.

Metin Atan açıklamasında, “KKTC halkı, Anavatan Türkiye’yi her zaman gönülden benimsemiş; bu bağ tarih boyunca karşılıklı sevgi, saygı ve mücadele ruhuyla güçlenmiştir. Bugün Sayın Başbakanımıza ve halkımıza yönelik kullanılan ifadeleri esefle karşılıyor, şiddetle kınıyoruz. Bu söylemler, halklarımız arasındaki dostane ilişkileri zedeleme çabasıdır” ifadelerine yer verdi.

Eleştirinin demokratik bir hak olduğunu ancak bunun yapıcı bir dil ve sağduyulu bir üslupla ifade edilmesi gerektiğini belirten Atan, “Bu ülkenin Başbakanına yönelik aşağılayıcı söylemleri kabul etmemiz mümkün değildir. Sendika olarak hükümet politikalarına zaman zaman eleştiriler getirebiliriz, ancak söz konusu olan Kıbrıs Türk halkının onurudur. Bu noktada Sayın Üstel’in yanında olduğumuzu açıkça ifade ediyoruz” dedi.

Açıklamada, merhum lider Dr. Fazıl Küçük’ün, “Kıbrıs Türkü’nün geleceği, ancak Anavatan Türkiye ile omuz omuza vererek güvence altına alınabilir” sözüne de atıfta bulunularak, bu tarihi mirasın yalnızca geçmişe değil, geleceğe de ışık tuttuğu belirtildi.

Metin Atan, açıklamasının sonunda şu mesajı verdi:

“Türkiye ile KKTC halkları arasındaki kardeşlik bağı, günübirlik siyasi hesaplarla zedelenemez. Bugün daha fazla kenetlenmeye, sağduyulu davranmaya ve birlik içinde hareket etmeye ihtiyacımız var. Kıbrıs Türk halkını küçük düşürmeye çalışan her türlü açıklamayı reddediyor, halklarımız arasında nifak tohumları ekmeye çalışanlara karşı duracağımızı net şekilde ortaya koyuyoruz.”