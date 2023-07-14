Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, BRT’de yayınlanan ‘Tek Manşet+’ adlı programa katılarak ülke gündemini değerlendirdi.

Hiçbir şeyi Türkiye’nin tek başına yapmayacağını ve yapamayacağını kaydeden Büyükelçi Metin Feyzioğlu, “Yolları, barajları, asrın projesi olan suyu birlikte getirdik. 1955 yıllarında adada çok büyük kuraklık vardı o zamanın yöneticileri zehir içelim ama Türkiye’den gelen suyu içmeyelim derdi. O su KKTC’ye geldi…” ifadelerini kullandı.

Anadolu’dan gelen suyun doğrudan erişmediği köylerde de kuyuların dolmaya başladığını dile getiren Metin Feyzioğlu, “Şimdi de tarımsal sulamaya geçtik. 3 yılın sonunda orta Mesarya'ya baktığınızda tropik meyveler çıktığında yeşillendiğinde kimse gözlerine inanamayacak bambaşka bir ekonomiye de ulaşmış olacağız” şeklinde konuştu.

"KORUMA ALANLARINA DOKUNMAMAK GEREKİR”

Metin Feyzioğlu, KKTC’nin turizm potansiyelinin çok önemli bir kısmını henüz kullanmaya başlamadığına değinerek, Karpaz ve çevresini korumak gerektiğini koruma alanlarına dokunmamak gerektiğini de belirtti.

“GAZİMAĞUSA LİMANI’NI ÖZELLEŞTİRME ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK”

“Özelleştirme ise bir finans yöntemidir kamuoyunun gözü önünde şeffaf yapılacak şekilde Gazimağusa Limanı’nı özelleştirmemiz lazım bunun çalışmalarına başladık” diyen Feyzioğlu, yap-işlet-devret yöntemiyle Gazimağusa Limanı’nın özelleştirilmesi gerektiğini kaydetti. Feyzioğlu, “Bu iş için önemli bir müşavirlik hizmeti almamız gerek. Bir yol haritası çıkarmamız gerek. Çünkü bu şekilde bu iş yürümez… Bilen bilir, liman iyi durumda değil” şeklinde konuştu.

“KKTC’YE BİR MAĞUSA LİMANI YETMEZ”

Kıbrıs’ın kuzeyinin bir limana daha ihtiyaç duyduğunu dile getiren Metin Feyzioğlu, “Girne’yi rahatlamak için buna ihtiyacımız var. Yeni bir liman daha yapacağız. KKTC’ye bir Mağusa Limanı yetmez” ifadelerini kullandı.

Feyzioğlu, Türkiye’de siyasi istikrarın var olduğunu, KKTC’de de siyasi istikrarın faydalarını gördüklerini söyleyerek, muhataplar değişince yapılan işlerde hafızanın gittiğini ve en başından başlamak gerekeceğini söyledi.

"Ben işlerin hızlı ve güzel şekilde yapılmasını seven bir kişiyim. Ben hayatımda ilk kez bir göreve atandım daha önce hep seçilmiştim… Mağusa Limanı’na işçi kıyafetleri ile gittim. Görmem gerektiğini, gezmem gerektiğini söyledim köylere gittim ama hepsini kendim yaptım” diye konuşan Metin Feyzioğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine ‘insanların dertlerini dinle ve çözümler bulalım’ şeklinde konuştuğunu kaydetti.

“Biz KKTC ile öyle büyük bir dayanışma içindeyiz ki sağlık konusundaki sıkıntıları bu şekilde çözdük” diyen Feyzioğlu, KKTC’nin mükemmel insanları olduğunu, kendileri TC’nin temsilcileri olarak buraya geldiklerinde el üstünde tutulduklarını dile getirdi.

Asıl marifetin ise yüreklere girerek vedalaşabilmek olduğundan bahseden Feyzioğlu, “Diğer bir konuda yasalar ve tüzüklerin hizmeti nasıl veririm şeklinde yorumlanması gerekir. 50 sene önceki bir yasayı bugünün şartlarına uyarlayarak uygulamak gerekir” dedi.

Yeni yapılan Ercan Havalimanı’nın açılışına çok az bir süre kaldığına da işaret eden Feyzioğlu, “Ercan Havalimanı açılacak ve ben çok mutluyum bu adanın en büyük havalimanı olacak umarım herkes bu mutluluğu içinde hisseder” şeklinde konuştu.

“ERCAN HAVALİMANI’NIN YILLIK KAPASİTESİ 10 MİLYONA ÇIKARTILDI”

Eski Ercan Havalimanı’nın yıllık 400 bin kapasite ile kurulmuş olduğunu ancak 4 milyon yolcuya hizmet etmek zorunda kaldığını vurgulayan Feyzioğlu, “Adaya yolcu gelecek liman yaptırılmazsa, havalimanı kapasitesi arttırılması oteli neden yapacaksınız?” şeklindeki sorusunu sorarak, şu an yapılan havalimanının resmi olarak yıllık kapasitesini 10 milyona çıkarttığını belirtti.

“DAHA HIZLI YAPILABİLECEK İŞLERİN YAVAŞ İLERLEMESİNİN MUTSUZLUĞU HEPİMİZDE VAR”

Büyükelçi Feyzioğlu, “Çok daha hızlı yapılabilecek çalışmaların ilerlememesinin hepimizde yarattığı birtakım mutsuzluklar var. 630 km otoyol kalitesinde, 110 km köy yolu yapmış Türkiye. Bu yoldan gidip devlet bugüne kadar ne yaptı dememek lazım. Bunu yapmayalım birbirimizi zehirlemeyelim…” ifadelerini kullandı.

Metin Feyzioğlu konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Şimdi E-Devlet sistemi geliyor, telefon üzerinden nüfus kayıt örneği, ikametgâh belgesi, vergi ödemelerimizi anında ödeyebilmek gibi aklınıza gelen her şeyi yapmanın alt yapısını Türkiye kurdu. Bu sistem hayata geçtiğinde birkaç iş dışında devlet dairesinde beklemeye gerek kalmayacak. E-Devlet sistemi olacak biraz vakit alsa da yapacağız.

‘HER ŞEY KIBRIS TÜRKÜNÜN VARLIĞINI ADADA SÜRDÜREBİLMESİ İÇİNDİR’

"Türkiye KKTC’ye her kim ne derse desin ben Anadolu’dan enterkonnekte sistem getireceğim diyor mu? Söz verdiler yapmadılar, insan hakları ambargoları yeter seni bu adada egemen eşitliğe sahip bir devlet olarak Kıbrıs Türkünün varlığı ilelebet devam etsin diye tüm gücümle buradayım diyor mu? Türkiye bu ülkenin bir yönetim merkezi olsun diyerek karşılıksız şekilde cumhurbaşkanlığını yapıyor mu? Bugün hangi milletvekiline gidip birebir derdinizi anlatabilirsiniz ki? Cumhurbaşkanlığı buna olanak sağlayacak. Rumlar bunu istemiyor çünkü bu kalıcı egemen eşit devletin mührüdür. Her şey Kıbrıs Türkünün varlığını bu adada sürdürebilmesi için."