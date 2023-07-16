Feyzioğlu, bir genci mezarda yaşatma çabasının insanın içini parçalayan bir manzara olduğunu kaydederek, üzüntüsünü dile getirdi...

Metin Feyzioğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşım şöyle:

Bugün gazetede okudum.

KKTC'li

Dünya Easykart 2008 şampiyonu

Zekâ Özteknik elim bir motorsiklet kazasında 22 yaşında vefat edişinin 12. yılı imiş. Lefkoşa Kabristanı'nda mezarlar arasında dolaşırken easykart şeklindeki kabrini de görmüştüm. İçim parçalanmıştı.

Her ölüm zor.

Genç ölüm çok zor.

Aslan gibi delikanlı.

Ailesi ve spor camiası hatırasını yaşatıyor.

Allah rahmet eylesin. Ailesine, sevenlerine sabırlar versin.